Fixit: la insurtech colombiana de asistencia por suscripción llega a EE. UU. y Latam

Tras consolidar su éxito nacional con más de medio millón de beneficiarios, la compañía anuncia su ambiciosa expansión hacia Estados Unidos, Panamá y Guatemala, buscando democratizar el acceso al bienestar y los servicios de protección sin intermediarios.

El reto del acceso a seguros en Colombia y la solución de FIXIT

En Colombia, millones de personas enfrentan emergencias diarias con opciones limitadas para acceder a soluciones cercanas, oportunas y de bajo costo. Situaciones comunes, como necesitar una grúa, asistencia médica en casa, asesoría legal o atención para una mascota enferma, suelen resolverse tarde o mediante sistemas diseñados exclusivamente para quienes poseen pólizas tradicionales.

Aunque la industria aseguradora del país es robusta, la penetración del seguro voluntario sigue siendo muy baja en comparación con otros mercados. Las cifras reflejan esta brecha estructural:

En el sector automotriz , apenas uno de cada ocho vehículos cuenta con un seguro voluntario.

, apenas uno de cada ocho vehículos cuenta con un seguro voluntario. En el segmento de mascotas, a pesar de que más del 60 % de los hogares convive con un animal de compañía, menos del 3 % de estos cuenta con seguro.

Esta desconexión entre la necesidad real y el acceso a prevención fue el catalizador para que Mauricio Quiroga y Diego Rodríguez fundaran FIXIT. Ambos emprendedores identificaron que gran parte de la población necesitaba respaldo, pero enfrentaba barreras de complejidad y altos costos.

¿Cómo funciona el modelo de asistencia por suscripción?

Para cerrar esta brecha, la insurtech desarrolló una membresía que permite a los usuarios acceder a una red con más de 30 beneficios de asistencia en salud, hogar, movilidad, educación y bienestar. Este modelo elimina los intermediarios y se enfoca completamente en la experiencia del usuario.

Los resultados operativos en Colombia respaldan el impacto de esta solución. Hasta la fecha, FIXIT ha logrado:

Más de 550.000 beneficiarios activos.

Una prestación que supera el millón de asistencias.

Un 96 % de índice de satisfacción y un 89 % en niveles de recomendación.

Una reducción del 35 % en los tiempos de atención a los usuarios.

Gestión del 81 % de los servicios a través de canales digitales.

Este portafolio se adapta a usuarios individuales, empresas, pensionados e instituciones como las Fuerzas Militares y la Policía. Mauricio Quiroga, CEO de la compañía, asegura que el modelo nació para responder en los momentos verdaderamente importantes, dejando atrás la lógica tradicional que excluía a millones de personas.

Expansión de Fixit Group: Guatemala, Panamá y Estados Unidos

El año 2026 marca un hito para la compañía con el inicio de su operación internacional. En Guatemala y Panamá, mercados históricamente desatendidos en términos de apoyo integral, la meta es duplicar la base de usuarios durante los primeros dos años. Fixit Group estima que logrará reducir en un 25 % los tiempos de respuesta para emergencias médicas y servicios del hogar en estos países.

En paralelo, la estrategia para Estados Unidos tiene un fuerte componente de innovación tecnológica. La compañía lanzará una aplicación propia en el sur de Florida, diseñada específicamente para optimizar las operaciones de los servicios de valet parking. Este mercado piloto servirá como base para una expansión progresiva hacia otras regiones estadounidenses.

A nivel local, el salto internacional viene acompañado de un crecimiento interno del 30 % en su red de proveedores y un aumento del 15 % en la cobertura hacia nuevos municipios colombianos.

Innovación social: impacto real en los adultos mayores

Más allá del éxito comercial, que le valió el Premio Portafolio 2025 en la categoría Servicio al Cliente, FIXIT ha enfocado parte de sus esfuerzos en la innovación social. Uno de sus proyectos insignia es "Palabras Pendientes", desarrollado junto al Instituto de la Conversación, la Fundación Sesana y el Centro Comercial Parque La Colina.

Esta iniciativa busca combatir la soledad no deseada en los adultos mayores mediante cabinas móviles donde pueden compartir recuerdos y dejar un legado emocional. Gracias a este proyecto, FIXIT ganó el prestigioso SilverEco & Ageing Well International Festival 2025.

Entendiendo que el bienestar incluye la compañía, la empresa diseñó asistencias a la medida para este grupo poblacional, que incluyen:

Acompañamiento presencial a citas médicas.

Apoyo socioemocional para combatir la soledad.

Tutorías para ayudar con las tareas escolares de sus nietos.

Diego Rodríguez concluye que el éxito de FIXIT radica en ser una solución de bienestar constante. Por esta razón, los usuarios mantienen sus membresías activas pese a no existir cláusulas de permanencia, consolidando así un modelo basado en la confianza.