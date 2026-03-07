Viviendas, lotes y locales por todo el país: SAE publica catálogo con miles de inmuebles

La Sociedad de Activos Especiales (SAE) dio a conocer un nuevo catálogo con más de 4.000 inmuebles disponibles para la venta.

La oferta, que supera los tres billones de pesos en avalúo comercial, busca facilitar el acceso de ciudadanos e inversionistas a bienes.

¿Cómo comprar?

Entre los activos hay viviendas, lotes, locales comerciales y propiedades destinadas a actividades productivas.

La entidad recordó que los procesos de compra se realizan solamente por medio de los canales institucionales oficiales. Esto les brinda transparencia y seguridad a las compras.

Asimismo, tiene como fin reducir el riesgo de estafas al ofrecer un inventario público y actualizado que permita verificar qué bienes están realmente disponibles, evitando así la intervención de terceros que prometen supuestos beneficios fraudulentos.

Valle del Cauca concentra el mayor número de inmuebles publicados, con 1.036 propiedades. Le siguen Antioquia, con 490 activos; y Bogotá, con 236.

El inventario también incluye bienes en Bolívar, Meta, Córdoba, Atlántico y Cundinamarca. Todos se pueden encontrar en la página de la SAE.

La estrategia hace parte de los esfuerzos para reincorporar al mercado legal bienes que provienen de procesos judiciales, promoviendo nuevas oportunidades de inversión y aprovechamiento económico para personas naturales, empresas y entidades.

Predio recuperado en Bogotá

En las últimas horas, la SAE recuperó un costoso predio de 3.459 metros cuadrados en San José de Bavaria, norte de Bogotá. Hay dos casas de dos pisos y tienen un avalúo catastral superior a los 10 mil millones de pesos.

Desde 2007, este sitio había entrado en proceso de extinción de dominio y hace tan solo cuatro años, comenzó formalmente la gestión de la SAE. Las casas son idénticas y tienen adaptadas cinco habitaciones, zonas de bienestar, saunas, turcos y una cancha de fútbol 5.