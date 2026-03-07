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Minhacienda designado propone eliminar seis ministerios por falta de recursos

En la entrevista, el designado ministro Miguel Gómez Martínez se refirió al Ministerio de la Igualdad y aseguró que "no produjo ningún resultado".

Instagram: miguel.gomez.m

Noticias RCN

julio 03 de 2026
11:03 a. m.
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El designado ministro de Hacienda del gobierno de Abelardo de la Espriella, Miguel Gómez Martínez, aseguró en entrevista con La FM que Colombia no tiene capacidad para sostener los 19 ministerios actuales y que una de las prioridades de la próxima administración será reducirlos a 13 para así disminuir el gasto estatal, fortalecer las regiones y congelar el gasto público desde el primer día de gobierno.

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Gómez advirtió que la situación fiscal obliga a revisar la estructura institucional y cuestionó el crecimiento de la burocracia en los últimos años.

“Es evidente que Colombia no tiene la capacidad de financiar 19 ministerios, mucho menos ministerios como el de la Igualdad, que durante su breve existencia institucional se gastó 2,8 billones de pesos, tuvo cuatro titulares y no produjo ningún resultado”, afirmó.

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Reforma institucional y descentralización

El economista explicó que la eliminación de ministerios requiere una reforma legal, pues fueron creados por ley y no pueden suprimirse por decreto. En ese sentido, planteó que la gran transformación debe centrarse en la descentralización, trasladando recursos y responsabilidades a gobernaciones y alcaldías.

“La gran reforma del Estado es la descentralización. Lo que tenemos que hacer es disminuir el tamaño del Estado a nivel central para fortalecerlo a nivel territorial, trasladando recursos y responsabilidades a las gobernaciones y alcaldías”, señaló.

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Entidades duplicadas y fondos sin control

El futuro jefe de la cartera económica también cuestionó la existencia de entidades, fondos y agencias que duplican funciones ministeriales y carecen de evaluación de gestión.

“Cada ministerio tiene unos fondos cuyos usos son completamente etéreos, donde se van recursos de los impuestos y no tienen evaluación de gestión. También hay entidades duplicadas y agencias que terminaron sustituyendo a los ministerios”, puntualizó.

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Con estas declaraciones, Gómez anticipa que el próximo gobierno buscará una reforma institucional profunda para ajustar el gasto público y redefinir el papel del Estado en el territorio.

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