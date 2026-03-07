Precio del euro en Colombia sigue en caída: así se cotiza HOY este viernes 3 de julio

El mercado cambiario en Colombia sigue mostrando movimientos que captan la atención de los viajeros y de quienes reciben remesas desde el exterior. Este viernes 3 de julio de 2026, la moneda europea abre la jornada con una cotización promedio de $3.849,33 pesos colombianos en las principales entidades financieras.

Este valor consolida una tendencia de revaluación para el peso colombiano en lo que va del año, manteniendo al euro en una franja por debajo de los $3.900 pesos.

Aunque durante la última sesión el euro mostró una leve recuperación en comparación con los días previos, el balance general de las últimas semanas sigue apuntando a la baja, registrando un descenso del -2,09 % en la última semana y una caída acumulada superior al -17 % en términos interanuales.

¿Cuánto cuesta comprar euros en Colombia hoy?

Si usted necesita adquirir esta divisa para programar un viaje, pagar estudios o como alternativa de ahorro frente a la inflación, las conversiones del mercado para este viernes se estiman de la siguiente manera sobre la tasa base:

10 euros: $38.493 pesos colombianos aproximadamente.

100 euros: $384.933 pesos colombianos aproximadamente.

500 euros: $1.924.665 pesos colombianos aproximadamente.

Estos valores sirven como referencia económica basada en el mercado interbancario. Si su intención es comprar o vender en el mercado minorista, las condiciones varían.

¿Qué pasa con el precio del euro en las casas de cambio?

Es fundamental recordar que la cotización oficial de los bancos difiere de la que se encuentra en las casas de cambio tradicionales instaladas en aeropuertos o centros comerciales. En estos establecimientos, el precio se fija de manera autónoma según la oferta y la demanda de efectivo en cada ciudad.

Por lo general, las casas de cambio ofrecen un precio de compra (lo que le pagan a usted por sus euros) sustancialmente menor y un precio de venta más competitivo en comparación con la tasa bancaria de ventanilla.

Si tiene pensado realizar transacciones en efectivo, la recomendación de los analistas es cotizar en diferentes puntos autorizados de su ciudad para asegurar el mejor margen posible, aprovechando que la moneda europea se encuentra en uno de sus puntos más accesibles de los últimos meses.