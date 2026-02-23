¿Quién vigila el software de las elecciones y cómo se garantiza que no haya manipulación en los resultados?

En medio de la preparación de las elecciones de Congreso de la República, consultas de partidos y la primera y eventual segunda vuelta presidencial, la Registraduría Nacional informó que los sistemas de información que soportan el proceso electoral están bajo auditoría internacional.

La verificación está a cargo del Centro de Asesoría y Promoción Electoral (CAPEL), una entidad con trayectoria en América Latina en materia de fortalecimiento democrático y acompañamiento técnico a procesos electorales.

¿Qué sistemas están siendo auditados?

La auditoría no se limita a un solo componente. Según el boletín oficial, se están evaluando:

El software de jurados de votación.

El software de preconteo.

El software de escrutinio.

El software de consolidación y divulgación nacional de resultados.

Estos sistemas son los que permiten registrar la información de las mesas, realizar el conteo preliminar, efectuar el escrutinio oficial y consolidar los resultados a nivel nacional.

La iniciativa se ejecuta desde el inicio del año y tiene como propósito verificar y evaluar la eficiencia, eficacia y seguridad de estas herramientas tecnológicas, con el objetivo de garantizar transparencia, integridad técnica y confianza en el proceso electoral.

¿Qué es CAPEL y por qué participa?

CAPEL es una institución especializada creada en 1983 para fortalecer la democracia en América Latina.

Hace parte del Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH) y brinda asesoría técnica electoral, promueve elecciones libres y transparentes y actúa como secretaría de organismos regionales como la Unión Interamericana de Organismos Electorales (UNIORE).

Su participación, según explicó el registrador nacional del Estado Civil, Hernán Penagos, busca elevar los estándares de seguridad y calidad de los sistemas electorales en Colombia. Indicó que CAPEL ha acompañado la gran mayoría de procesos electorales del continente.

Además, se informó que este miércoles 25 de febrero se realizará la exposición del código fuente de los sistemas, en presencia de organismos de control, misiones de observación internacional y partidos políticos, como parte del proceso de auditoría.

¿Qué significa la exposición del código fuente?

La exposición del código fuente implica que los programas informáticos que soportan el proceso electoral serán presentados para su revisión técnica.

Esto permite que expertos y observadores verifiquen cómo funcionan los sistemas, qué reglas aplican y cómo procesan la información.

Según la Registraduría, los informes técnicos derivados de esta auditoría se pondrán a disposición de la ciudadanía y de los organismos de control.