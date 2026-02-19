Este es el puntaje mínimo de los pensionados para pedir vivienda en 2026 con el Fondo Nacional del Ahorrro

Para miles de pensionados en Colombia, el sueño de tener casa propia o mejorar la actual sigue siendo una prioridad. En 2026, el Fondo Nacional del Ahorro (FNA) se consolida como una de las opciones más robustas para este sector de la población, gracias a sus tasas competitivas y modelos de ahorro adaptados.

Sin embargo, para acceder a estos beneficios, es fundamental entender el sistema de calificación de la entidad.

Si usted es pensionado y está planeando solicitar un crédito hipotecario este año, aquí le detallamos el puntaje necesario y los requisitos que la entidad exige para dar el "visto bueno".

¿Cuál es el puntaje mínimo para pensionados que busquen crédito de vivienda en 2026?

De acuerdo con las normativas vigentes para 2026, los pensionados que deseen postularse a un crédito de vivienda a través de la línea de Ahorro Voluntario Contractual (AVC) deben alcanzar un puntaje mínimo de 400 puntos en el sistema interno de la entidad.

Este puntaje no es azaroso; se construye mediante la constancia en los ahorros y el cumplimiento de las metas pactadas en el contrato de ahorro. El sistema del FNA evalúa la puntualidad de los depósitos y el tiempo de permanencia, asegurando que el solicitante tenga una cultura financiera sólida antes de adquirir la deuda.

Cabe anotar que para activar el proceso de estudio, se exige un ahorro acumulado equivalente a 1,2 Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes (SMMLV). Dado que para 2026 el salario mínimo se fijó en $1.750.905, el ahorro base debe ser de aproximadamente $2.101.086.

Aunque se sea pensionado, la entidad evalúa que la cuota mensual del crédito no supere el 30% del ingreso mensual (mesada pensional).

Uno de los puntos críticos para los pensionados es la edad al finalizar el crédito. Generalmente, la suma de la edad del solicitante más el plazo del crédito no debe superar los 75 u 80 años, dependiendo de la póliza de seguro de vida contratada.

En este 2026, el FNA ha impulsado tasas de interés preferenciales para Vivienda de Interés Social (VIS) y Prioritario (VIP). Por ejemplo, bajo la modalidad de UVR (Unidad de Valor Real), algunos créditos pueden tener tasas desde UVR + 0% para viviendas VIP, una oportunidad histórica para asegurar el patrimonio familiar con cuotas manejables.