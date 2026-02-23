Preocupante lesión: ‘Juanfer’ Quintero se retiró con molestias a tres meses para el Mundial

La noche en de este domingo dejó una imagen que encendió las alarmas en Argentina y, sobre todo, en Colombia. Juan Fernando Quintero tuvo que abandonar el compromiso entre Vélez Sarsfield y River Plate, correspondiente a la sexta fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol, tras presentar una molestia muscular cuando apenas transcurría el primer tiempo.

A falta de tres meses para el inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, el mediocampista antioqueño encendió todas las alertas en el entorno de la Selección Colombia. Su presencia en la cita orbital es considerada clave por su experiencia, liderazgo y capacidad para marcar diferencia en partidos cerrados.

Una salida temprana que preocupa

El reloj marcaba el minuto 27 cuando el entrenador Marcelo Gallardo se vio obligado a mover el banco de suplentes antes de lo previsto. Quintero, visiblemente incómodo, se tomó la parte posterior de la pierna derecha y solicitó el cambio tras sentir un tirón que le impedía continuar con normalidad.

El cuerpo médico ingresó de inmediato al terreno de juego y, tras una breve evaluación, se determinó que lo más prudente era sustituirlo para evitar un daño mayor. El volante abandonó el campo con gesto serio, mientras el estadio acompañaba con aplausos su salida.

En lo estrictamente deportivo, River no logró recomponerse y terminó cayendo 1-0 en condición de visitante. Sin embargo, más allá del resultado, la principal inquietud pasa por el estado físico del colombiano.

Expectativa por el parte médico

Ahora toda la atención se centra en los estudios que determinarán el alcance real de la lesión. En este tipo de molestias musculares, el diagnóstico puede variar desde una simple sobrecarga hasta un desgarro que demande varias semanas de recuperación.

Para Colombia, el panorama genera inquietud. Quintero ha sido un futbolista determinante en procesos mundialistas anteriores y su calidad en la media distancia, así como su visión de juego, lo convierten en una pieza diferente dentro del esquema nacional. Con el calendario apretado y la Copa del Mundo cada vez más cerca, cualquier contratiempo físico adquiere una dimensión mayor.

En las próximas horas se conocerá el informe oficial del club, pero mientras tanto la incertidumbre crece. El país futbolero cruza los dedos para que todo quede en un susto y que el talentoso mediocampista pueda retomar su ritmo competitivo sin mayores contratiempos.