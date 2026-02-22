Resultado del Super Astro Luna: ya hay número y signo ganador hoy domingo 22 de febrero de 2026

El domingo tiene su propio ritmo: más pausado, más reflexivo, pero con ese instante de emoción que llega cuando se conoce la combinación del día.

El Super Astro Luna de este 22 de febrero de 2026 se convirtió en uno de esos pequeños rituales que marcaron el cierre del fin de semana para miles de jugadores que, entre planes familiares o momentos de descanso, sacaron su tiquete para comprobar si la suerte estuvo de su lado.

No importa si se juega por tradición, por entretenimiento o por simple curiosidad, lo cierto es que cada sorteo despierta la misma expectativa. Las cifras elegidas durante la semana cobran protagonismo y el signo seleccionado se vuelve símbolo de esperanza mientras llega el momento de conocer el resultado.

¿Será que usted fue uno de los favorecidos en el más reciente sorteo del Super Astro Luna? Descubra el resultado exacto aquí en Noticias RCN.

Resultado del Super Astro Luna de hoy 22 de febrero de 2026

La presentadora del Super Astro Luna fue mostrando cada una de las balotas apenas se detuvieron y reveló que la combinación ganadora fue la siguiente:

Número ganador: XXXX.

Signo zodiacal: XXXX.

Con ese resultado ya definido, comenzó la revisión detallada de cada jugada. Algunos revisaron en silencio y otros comentaron en voz alta mientras compararon los números.

El Super Astro Luna mantiene su atractivo gracias a su formato sencillo: elegir un número de cuatro cifras junto con uno o los doce signos del zodiaco. Esa mezcla de azar y simbolismo hace que cada jugada tenga un toque personal que conecta con los participantes.

¿Cuándo es el próximo sorteo del Super Astro Luna?

El Super Astro Luna volverá a jugarse el lunes 23 de febrero de 2026, pero a partir de las 10:50 de la noche.

Por lo tanto, apenas se revele el resultado oficial, usted podrá consultarlo aquí en el portal web de Noticias RCN.