CANAL RCN
Internacional

Estremecedores videos muestran la situación de violencia en México tras muerte de ‘El Mencho’

Ocho estados están en alerta máxima por las represalias.

Foto: AFP.
Foto: AFP.

Nicolás Martínez Sánchez

AFP

febrero 23 de 2026
06:22 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El domingo 22 de febrero, se dio uno de los golpes más contundentes contra el narcotráfico en México. El ejército abatió a Nemesio Oseguera, más conocido como ‘El Mencho’.

¿Quién era alias El Mencho, el narco más buscado por Estados Unidos y líder del CJNG abatido en México?
RELACIONADO

¿Quién era alias El Mencho, el narco más buscado por Estados Unidos y líder del CJNG abatido en México?

La operación conllevó a una escalada violenta en al menos ocho de los 32 estados. A través de redes sociales, se conocieron imágenes estremecedoras, incluyendo vehículos incinerados.

Videos de la escalada violenta

¿Quién era 'El Mencho'?

‘El Mencho’ era el líder del cartel Jalisco Nueva Generación, lo cual lo hizo ser el narcotraficante más buscando. Su impacto ha sido tal que Estados Unidos ofrecía una recompensa de 15 millones de dólares.

Lo tenían catalogado como un capo que llegaba al nivel de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán e Ismael ‘El Mayo’ Zambada, quienes fueron arrestados en 2016 y 2024 respectivamente. Ahora están presos en Estados Unidos.

El Departamento de Estado reveló que Oseguera estuvo vinculado al cartel del 2009 y con el paso del tiempo fue escalando en la estructura. A su nombre hay atribuidos varios envíos de cocaína a EE. UU., masacres y ataques contra la fuerza pública.

A inicios de abril de 2022, lo acusaron por conspiración y distribución de una sustancia controlada (metanfetamina, cocaína y fentanilo) con fines de importación ilegal, armas de fuego durante y en relación con delitos de narcotráfico.

Abatieron a alias El Mencho, el capo más temido del Cártel de Jalisco Nueva Generación
RELACIONADO

Abatieron a alias El Mencho, el capo más temido del Cártel de Jalisco Nueva Generación

El narco fue abatido tras un enfrentamiento con militares en Tapalpa y murió durante el traslado hacia Ciudad de México. También fueron abatidos siete secuaces y tres militares quedaron heridos. Además, dos miembros del cartel fueron arrestados y hubo incautación de un importante arsenal.

Tras este golpe, ha habido una escalada violenta en los ocho estados. Uno de los más afectados es Guadalajara, en donde se han visto los carros quemados en las vías y explosiones.

Claudia Sheinbaum, la presidenta, hizo un llamado a la tranquilidad: “Existe absoluta coordinación con gobiernos de todos los estados; debemos mantenernos informados y en calma”.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Brasil

Le ponen fecha de inicio de operaciones al tren más rápido de Latinoamérica: esta es la ruta completa

Nigeria

Autoridades siguen la pista de personas secuestradas en ataque contra aldea nigeriana en la que asesinaron a 50 personas en una noche

México

¿Quién era alias El Mencho, el narco más buscado por Estados Unidos y líder del CJNG abatido en México?

Otras Noticias

Mundial de fútbol

Suspenden partidos en México: el Mundial, en vilo por ola de violencia

La violencia se ha apoderado de varios estados de México y el Mundial 2026 está en vilo. Todo a raíz de la muerte de ‘El Mencho’.

La casa de los famosos

¡Sorpresa total! Colombia votó y hay nuevo eliminado de La Casa de los Famosos

Este domingo, las votaciones sorprendieron a más de uno y se terminó decidiendo una nueva eliminación en la casa más famosa de Colombia.

Cuidado personal

La higiene oral ya no es solo cepillarse: así es el nuevo ritual de bienestar que empieza en la boca

Elecciones en Colombia

¿Qué opinan las cabezas de lista al Senado de otorgar beneficios judiciales a las bandas criminales para que dejen de delinquir?

Impuestos

Aspirantes al Senado responden: ¿Bajar impuestos a empresas para incentivar inversión y empleo?