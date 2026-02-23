Estremecedores videos muestran la situación de violencia en México tras muerte de ‘El Mencho’

El domingo 22 de febrero, se dio uno de los golpes más contundentes contra el narcotráfico en México. El ejército abatió a Nemesio Oseguera, más conocido como ‘El Mencho’.

La operación conllevó a una escalada violenta en al menos ocho de los 32 estados. A través de redes sociales, se conocieron imágenes estremecedoras, incluyendo vehículos incinerados.

Videos de la escalada violenta

¿Quién era 'El Mencho'?

‘El Mencho’ era el líder del cartel Jalisco Nueva Generación, lo cual lo hizo ser el narcotraficante más buscando. Su impacto ha sido tal que Estados Unidos ofrecía una recompensa de 15 millones de dólares.

Lo tenían catalogado como un capo que llegaba al nivel de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán e Ismael ‘El Mayo’ Zambada, quienes fueron arrestados en 2016 y 2024 respectivamente. Ahora están presos en Estados Unidos.

El Departamento de Estado reveló que Oseguera estuvo vinculado al cartel del 2009 y con el paso del tiempo fue escalando en la estructura. A su nombre hay atribuidos varios envíos de cocaína a EE. UU., masacres y ataques contra la fuerza pública.

A inicios de abril de 2022, lo acusaron por conspiración y distribución de una sustancia controlada (metanfetamina, cocaína y fentanilo) con fines de importación ilegal, armas de fuego durante y en relación con delitos de narcotráfico.

El narco fue abatido tras un enfrentamiento con militares en Tapalpa y murió durante el traslado hacia Ciudad de México. También fueron abatidos siete secuaces y tres militares quedaron heridos. Además, dos miembros del cartel fueron arrestados y hubo incautación de un importante arsenal.

Tras este golpe, ha habido una escalada violenta en los ocho estados. Uno de los más afectados es Guadalajara, en donde se han visto los carros quemados en las vías y explosiones.

Claudia Sheinbaum, la presidenta, hizo un llamado a la tranquilidad: “Existe absoluta coordinación con gobiernos de todos los estados; debemos mantenernos informados y en calma”.