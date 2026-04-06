El error que cuesta millones en proyectos de construcción

Construir bien ya no es suficiente para asegurar el éxito. En el sector de la construcción en Colombia, una mala planificación está generando millonarios sobrecostos invisibles y retrasos. Descubra por qué la gerencia integral de proyectos se ha convertido en la decisión estratégica más crítica para salvar las finanzas y garantizar la viabilidad de las obras modernas.

Durante décadas, el éxito de una obra civil o arquitectónica se medía casi exclusivamente por la calidad de sus materiales y el cumplimiento de los planos. Sin embargo, en la actualidad, el ecosistema inmobiliario ha dado un giro de 180 grados. Hoy, en Colombia, el project management (o gerencia de proyectos) ha dejado de ser un simple acompañamiento técnico para convertirse en la columna vertebral de cualquier negocio inmobiliario rentable.

Los costos invisibles que amenazan al sector de la construcción en Colombia

Una ejecución sin una visión gerencial integral es una puerta abierta a la pérdida de capital. Según los expertos, una mala gerencia de proyectos genera una serie de costos invisibles que erosionan la rentabilidad: sobrecostos en materiales, retrasos crónicos en los cronogramas de entrega, espacios físicos subutilizados y, en el peor de los casos, activos que envejecen rápidamente al no estar adaptados a las necesidades del mercado.

Estos errores no solo impactan directamente las finanzas de las obras.

Las consecuencias se extienden a la reputación de las firmas desarrolladoras, fracturando la confianza de los inversionistas y deteriorando la experiencia final de los usuarios que habitarán o trabajarán en estos espacios.

¿Por qué construir a ciegas es el mayor riesgo financiero de las obras?

El mundo corporativo y residencial ha experimentado cambios profundos en sus patrones de uso y trabajo. En este escenario, construir sin entender cómo las personas interactúan realmente con los espacios es el equivalente a diseñar a ciegas.

El project management moderno tiene la responsabilidad de traducir el comportamiento humano, la estrategia corporativa y las nuevas dinámicas sociales en decisiones constructivas inteligentes. Ya no se trata solo de levantar muros, sino de crear ecosistemas que respondan a las verdaderas demandas del usuario final.

Datos y tecnología: la evolución del Project Management

Para mitigar estos riesgos financieros, firmas líderes en el mercado inmobiliario han transformado su metodología. JLL, por ejemplo, destaca en el contexto colombiano por ofrecer un enfoque integral donde los project managers actúan como verdaderos estrategas. Su objetivo principal es anticipar riesgos antes de que se materialicen y alinear cada metro cuadrado construido con los objetivos financieros del negocio.

Hoy, el verdadero valor de un proyecto no está solo en construirlo, sino en gestionarlo estratégicamente desde el primer día. En JLL creemos que los proyectos exitosos son aquellos que se diseñan con datos, se ejecutan con visión integral y se piensan para el largo plazo

Señala Juan Rengifo, Director de JLL.

El uso de datos analíticos y herramientas tecnológicas permite tomar decisiones informadas en tiempo real. Esto se traduce directamente en la reducción de metros cuadrados innecesarios, la disminución de costos operativos y la creación de entornos altamente productivos y flexibles.

El impacto de una gerencia estratégica en la sostenibilidad a largo plazo

Finalmente, el mercado actual exige que las obras no solo sean rentables, sino también responsables con el entorno. Integrar la sostenibilidad y la transparencia como pilares innegociables de la gerencia garantiza una eficiencia a largo plazo y mantiene intacta la confianza entre todos los actores involucrados (stakeholders).

En un mercado inmobiliario cada vez más exigente e incierto, el mensaje es claro: el futuro de la construcción en Colombia no se improvisa, se gestiona. Apostar por una gerencia integral, soportada en datos y con una ejecución impecable a nivel local, es el único camino viable para desarrollar proyectos que sigan siendo relevantes y rentables en las próximas décadas.