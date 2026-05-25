Confirmado: así podrá votar con la cédula digital en las elecciones presidenciales de 2026

La Registraduría Nacional del Estado Civil confirmó que la cédula digital tendrá plena validez para participar en las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo de 2026 en Colombia.

Esto significa que los ciudadanos podrán identificarse tanto con la versión física como con la digital del documento al momento de acercarse a las mesas de votación.

La decisión hace parte del proceso de modernización de los servicios del Estado y busca facilitar la identificación de millones de colombianos habilitados para sufragar en esta jornada electoral. Según las proyecciones oficiales, cerca de 41 millones de personas podrán ejercer su derecho al voto en el país.

Así podrá usar la cédula digital para votar

La Registraduría explicó que existen dos formas válidas para presentar la identificación durante las elecciones. La primera es la tradicional: mostrar la cédula física de alta seguridad elaborada en policarbonato. La segunda opción consiste en utilizar la versión digital desde el celular mediante la aplicación oficial “Cédula Digital Colombia”.

En ese sentido, la entidad recordó que el documento digital debe visualizarse únicamente desde la app autorizada por la Registraduría. Las fotografías, capturas de pantalla, archivos PDF o fotocopias no serán aceptadas por los jurados de votación.

Además, quienes deseen votar usando el celular deberán asegurarse de tener la aplicación activada previamente y verificar que funcione correctamente antes de acudir al puesto de votación.

La cédula digital tiene la misma validez que la física

La equivalencia jurídica entre ambos formatos quedó establecida desde el Decreto 1413 de 2017, normativa que otorgó a la cédula digital la misma validez legal que el documento físico tradicional.

Por esa razón, la organización electoral reiteró que ambas versiones son legítimas para identificarse y acceder a las urnas durante las elecciones presidenciales de 2026.

Asimismo, la Registraduría indicó que los puestos de votación deberán contar con mecanismos de validación tecnológica para permitir la verificación de identidad de quienes utilicen la modalidad digital durante la jornada electoral.