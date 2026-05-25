¿Qué dice la Registraduría sobre el uso del celular en el puesto de votación?

Este domingo 31 de mayo, se estará llevando a cabo la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia, donde los ciudadanos tendrán la posibilidad de elegir a su candidato entre 12 opciones habilitadas en el tarjetón, así como el voto en blanco.

De cara a esta jornada electoral hay muchas dudas por parte de los electores, una de ellas es si existe la posibilidad de usar dispositivos electrónicos en el puesto de votación. Ante esto, la Registraduría dejó los puntos claros sobre las reglas y excepciones.

¿Puede usar el celular en el puesto de votación?

De acuerdo con la entidad, desde las 8:00 a.m. hasta las 4:00 p.m., horario en el que están abiertas las urnas, está prohibido utilizar celulares, cámaras fotográficas o de video dentro de los puestos de votación, especialmente en los cubículos donde se marca el tarjetón.

Esta medida aplica para el ciudadano que ejerce su derecho al voto y también para aquellas personas que están participando en la jornada electoral como jurados de votación y testigos electorales. No se permite el uso de dispositivos en la mesa ni en las urnas.

Las razones detrás de estas decisiones por parte de la Registraduría es evitar casos que afecten la transparencia de la jornada, como tomar fotografías al voto que eventualmente podrían servir como prueba en casos de compra de votos.

¿Cuándo sí se puede usar el celular en el puesto de votación?

La Registraduría fijó una serie de excepciones para el uso de estos dispositivos durante la jornada electoral. El uso del celular está permitido únicamente cuando el sufragante tiene la cédula de ciudadanía digital al momento de identificarse.

En cuanto a cámaras de fotografía y video, están habilitados para los trabajadores de medios de comunicación debidamente acreditados que estén realizando el cubrimiento de la jornada electoral dentro de los puestos de votación.

Finalmente, la Registraduría también recordó que a partir de las 4:00 p. m., cuando se cierran las urnas y comienza el proceso de escrutinio, los testigos electorales sí pueden utilizar celulares o cámaras como parte de su labor de vigilancia del conteo de votos.