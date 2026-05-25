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Dólar hoy en Colombia cayó frente a la TRM del 25 de mayo: así quedó el precio oficial

El dólar abrió a la baja en Colombia este 25 de mayo de 2026. Consulte el precio oficial de la TRM y cómo se mueve la divisa en el mercado cambiario.

Dólar hoy en Colombia cayó frente a la TRM del 25 de mayo: así quedó el precio oficial
Foto: AFP

Noticias RCN

mayo 25 de 2026
08:38 a. m.
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El precio del dólar en Colombia inició la jornada de este lunes 25 de mayo de 2026 con una leve caída frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM).

De acuerdo con los datos del mercado cambiario, la divisa abrió en $3.646,66, cifra que representó una disminución de $20,4 frente a la TRM oficial del día, fijada en $3.667,06.

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Durante las primeras negociaciones, la moneda estadounidense alcanzó un valor mínimo de $3.644 y un máximo de $3.650. Además, en las primeras horas de la jornada se registraron ocho transacciones por un monto cercano a los US$13 millones.

Así se mueve el dólar en Colombia este 25 de mayo

Según el comportamiento del mercado, el dólar mantuvo una tendencia estable frente al cierre anterior. Sin embargo, al comparar el comportamiento de la divisa con otros periodos, sí se evidencian algunas variaciones importantes.

Por ejemplo, frente al mismo día de la semana pasada, el dólar presentó una disminución del 3,42%, equivalente a una caída de $129,72. Entretanto, comparado con el mismo día del mes anterior, la moneda tuvo un incremento del 3,26%, es decir, subió cerca de $115,89.

En lo corrido de 2026, la divisa también ha mostrado una reducción. De acuerdo con los registros oficiales, el dólar ha bajado un 2,4% frente al inicio del año, lo que representa una diferencia cercana a los $90.

¿Por qué es importante la variación del dólar?

El comportamiento del dólar tiene impacto en distintos sectores de la economía colombiana. La variación de la tasa de cambio influye en productos importados, viajes internacionales, compras por internet y algunos servicios ligados al mercado internacional.

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Además, muchas personas siguen diariamente el valor del dólar debido a que afecta créditos, inversiones y decisiones comerciales en el país.

Aunque este lunes la moneda abrió a la baja, analistas del mercado continúan atentos a factores internacionales que podrían generar nuevos movimientos en la tasa de cambio durante los próximos días.

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