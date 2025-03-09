Energía solar transforma la vida de más de mil familias rurales en Colombia

Más de 1.112 familias de zonas rurales no interconectadas en Valle del Cauca, Cauca, Magdalena, Cesar y Antioquia pronto tendrán energía eléctrica continua y segura gracias a un proyecto de instalación de sistemas solares fotovoltaicos individuales.

De las lámparas de gasolina a la energía solar

La iniciativa, liderada por el Ministerio de Minas y Energía, en cabeza de Edwin Palma Egea, y el Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas (IPSE), cuenta con una inversión superior a los $40 mil millones.

El programa busca garantizar acceso a energía limpia y segura, reemplazando las velas y lámparas de gasolina por sistemas solares de 1,1 kilovatio pico (kWp). Estos equipos permitirán a los hogares refrigerar alimentos, conectar electrodomésticos básicos, mejorar la salud y facilitar el estudio y el trabajo de las comunidades.

En el Valle del Cauca ya se registra un avance del 80%, beneficiando a 171 familias en Bolívar, Dagua, Florida y Pradera. En los demás departamentos el progreso también es significativo: Magdalena (85%), Cesar (76%), Antioquia (55%) y Cauca, donde en los próximos días se instalarán 238 sistemas adicionales.

Una transición energética justa

El ministro de Minas y Energía destacó que el impacto del proyecto trasciende la prestación de un servicio básico. “La energía no es solo un servicio, es una herramienta de transformación social. Con estos proyectos demostramos que sí es posible una transición energética justa que beneficie a las comunidades más apartadas del país”, afirmó Edwin Palma.

Por su parte, Danny Ramírez, director del IPSE, subrayó el valor social y ambiental de la iniciativa: “Con estos proyectos iluminamos hogares y también encendemos oportunidades. Llevamos energía limpia y confiable a más de mil familias, mejorando su calidad de vida, fortaleciendo la economía local y cuidando nuestro medio ambiente”.

Además de recibir los equipos, las familias están siendo capacitadas en el uso eficiente de la energía para garantizar la sostenibilidad del proyecto y reducir la dependencia de fuentes contaminantes.

Con este esfuerzo, el Gobierno busca no solo electrificar territorios históricamente excluidos, sino también aportar a la equidad y al desarrollo sostenible en el marco de la transición energética que vive el país.