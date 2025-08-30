CANAL RCN
Economía

Los grandes desafíos que enfrentan los servicios financieros por la digitalización

Conozca los retos a los que se enfrentan las entidades por la llegada de la era digital.

Noticias RCN

agosto 30 de 2025
10:55 a. m.
El auge de los pagos digitales, las billeteras móviles y las innovaciones para masificar la digitalización de los servicios financieros están redefiniendo la manera en que millones de personas en América Latina interactúan con su dinero.Sin embargo, a pesar del crecimiento del ecosistema digital, el acceso a servicios seguros sigue siendo un desafio.

En Colombia, más de 23 millones de personas no están bancarizadas, según la Superintendencia Financiera, y un número significativo sigue acudiendo a mecanismos informales como el ‘gota a gota’ para acceder a créditos o préstamos.

Según cifras la Fiscalía General de la Nación, una de cada cinco personas accede a créditos mediante vías no reguladas y, por ende, se exponen a ser víctimas de amenazas y acoso otros delitos.

Ante este panorama, la confianza y la seguridad son los principales desafíos para las plataformas digitales y las soluciones financieras, de cara a la recta final de este 2025. La informalidad y la falta de confianza en el sistema tradicional hacen que muchas personas aún “guarden el dinero debajo del colchón” o prefieran canales no oficiales para ahorrar o invertir.

Alternativas para gestionar finanzas personales

Frente a todo lo anterior, plataformas como Littio han surgido como alternativas seguras y accesibles para gestionar las finanzas personales con respaldo institucional y regulatorio.

“En Littio entendimos que no basta con ofrecer acceso: hay que ofrecer seguridad real, claridad en cada movimiento financiero y confianza para millones de personas que buscan nuevas opciones para gestionar sus recursos y optimizar ingresos”, afirma Luis Huertas, CEO de Littio.

La seguridad de esta entidad se construye desde varias fases de protección en cada operación, incluyendo encriptación avanzada, autenticación biométrica y verificación de identidad.

Las transacciones con la Littio Card son procesadas por Mastercard, una de las redes de pago más seguras del mundo. Las monedas disponibles dentro de la app -USDC, EURC, MXNT y COPM- están respaldadas por entidades como BlackRock, BNY Mellon y Minteo, lo que garantiza estabilidad y transparencia en cada operación.

Littio ha desarrollado una infraestructura de retiro que prioriza la seguridad y la disponibilidad de los fondos para sus usuarios. En tiempo, el 86% de los retiros a cuentas en Colombia y el 92% de los retiros a direcciones blockchain se completan en menos de 24 horas. Las transferencias a cuentas en EE.UU., que pueden tardar hasta seis días hábiles por procesos interbancarios, llegan en un 70% de los casos en menos de cuatro días.

Las transferencias entre usuarios Littio son instantáneas y sin costo. Todo esto, sumado a un monitoreo constante y al soporte al cliente 24/7, permiten que los usuarios puedan realizar retiros de manera rápida y con plena confianza en la integridad de sus recursos.

  • Priorizar plataformas con respaldo institucional: Asegúrese de que los servicios digitales que uses trabajen con monedas estables y auditadas.
  • Activar la autenticación biométrica y verificación de identidad: Esto reduce el riesgo de accesos no autorizados.
  • Exigir transparencia en cada transacción: Es importante verificar que la plataforma elegida registre cada operación con procesos avalados y estandarizados para garantizar trazabilidad.
  • Evitar canales informales de crédito: Aunque parecen accesibles, los préstamos no regulados pueden tener tasas superiores al 300% anual.
  • Confirmar disponibilidad de soporte 24/7: Verifique existan esquemas de atención permanente para resolver dudas y mantenerlo informados en cualquier momento o lugar.
