Colombiano creó una plataforma que ha beneficiado a más de 3.000 trabajadoras en el país

Frente a la informalidad del sector del servicio doméstico en Colombia, que según datos del DANE y el Ministerio de Trabajo, emplea a más de 700.000, personas de las cuáles aproximadamente el 98 % son mujeres, y el 60% gana menos de un SMLV, crean una startup que ha dignificado la labor de más de 3.000 trabajadoras a través de la tecnología.

La apuesta liderada por el emprendedor antioqueño, Mariano Ortega, busca formalizar y garantizar la estabilidad laboral del sector; ya que como explica, la informalidad persiste en el país, pues menos del 23 % de estas trabajadoras cotizan a pensión y solo 2 de cada 10 reciben su prima de servicios.

La plataforma, llamada Limpiafy, es una aplicación que ofrece servicios de limpieza por días y nació como respuesta a la informalidad del sector y a la dificultad de conseguir empleadas domésticas fácil y confiable

“Como hijo de empleada doméstica, evidencié de cerca la vulnerabilidad y las carencias que enfrentan estas mujeres día a día. Esa situación fue mi inspiración para crear Limpiafy y mejorar las condiciones para las empleadas y los empleadores. Sin embargo, no nos limitamos a conectarlas con un usuario, sino que también las formamos, las contratamos formalmente y aseguramos el cubrimiento de su seguridad social. Con ello, buscamos transformar un sector que ha sido invisible en una industria digna y tecnológicamente avanzada”, afirma.

Así funciona esta novedosa app

Es por ello que la compañía desarrolló una aplicación que hoy opera en más de 40 ciudades de Colombia, acumulando más de 60.000 servicios ejecutados desde su fundación. Su modelo de negocio se aleja de la gestión convencional y opera como una startup de base tecnológica que articula a más de 670 usuarios bajo una estructura de servicios por días.

Bajo este esquema, la compañía ofrece soluciones por demanda que van desde el aseo en hogares, empresas y zonas comunes, hasta perfiles especializados como el “gerontodoméstico”, “niñerodoméstico” y cuidado para mascotas. Estos últimos son modelos híbridos que combinan el cuidado de adultos mayores, niños o mascotas con la eficiencia en las tareas del hogar, permitiendo que las familias puedan acceder a personal capacitado por jornadas específicas.

Ortega explica que el modelo se apoya en un estricto protocolo de seguridad para garantizar la confiabilidad y supervisión en cada servicio, en el cual se validan los antecedentes y experiencia previa de cada trabajadora en bases de datos nacionales e internacionales. Asimismo, resalta que la empresa se destaca por su enfoque e inversión en I+D+i (innovación, desarrollo e investigación), por lo que sus planes están diseñados para ofrecer una experiencia excepcional, asegurando que cada servicio cumpla con los estándares mientras genera un impacto positivo en la comunidad y en la calidad de vida de las empleadas domésticas.

Con miras al futuro, el fundador de Limpiafy explica que el objetivo es tener cobertura en el 100 % del territorio nacional y llevar este impacto social a mercados como Jamaica, Estados Unidos y República Dominicana. Además, busca convertir la plataforma en un Hub de bienestar integral que contempla la creación de una universidad para la profesionalización de las colaboradoras, el acceso a soluciones financieras que les permitan construir historial crediticio e impulsar la adquisición de vivienda propia, y programas de apoyo que garanticen a los hijos de las trabajadoras el acceso a oportunidades para el desarrollo de sus proyectos de vida.

El sector de servicios profesionales de limpieza y apoyo doméstico en línea atraviesa un auge global impulsado por la necesidad empresarial de contar con aliados confiables, seguros y formalmente constituidos. Las compañías que solicitan este servicio, cada vez más centradas en su core de negocio, están migrando hacia proveedores que integren innovación tecnológica, buenas prácticas laborales y modelos sostenibles. Este dinamismo ha llevado a que la industria proyecte un crecimiento del 16,7 % en 2026 y alcance los US$14.700 millones en 2030, según Grand View Research, consolidándose como un sector de alto valor agregado.