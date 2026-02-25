Propietarios en conjuntos residenciales afrontarán dura multa de más 500 mil pesos en 2026 por esta práctica

La convivencia en los conjuntos residenciales de Colombia ha dado un giro drástico hacia la rigurosidad. Con la entrada en vigor de los nuevos topes salariales para el año 2026 y la plena implementación de la Ley 2450 de 2025 (conocida como la "Ley Antirruido"), las autoridades han comenzado a aplicar sanciones que ya superan los $583.000 para quienes perturben la tranquilidad de sus vecinos con ruidos excesivos.

Hasta hace unos años, los conflictos por ruido solían resolverse con una simple llamada de atención del vigilante o una nota de la administración. Sin embargo, bajo el marco legal actual, la Policía Nacional está facultada para imponer comparendos directos basados en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.

Dura multa en conjuntos residenciales por esta acción

Para este 2026, la multa tipo 4, que es la que se aplica comúnmente a comportamientos que afectan la tranquilidad del vecindario (como música a alto volumen, fiestas persistentes o uso de maquinaria en horarios no permitidos), equivale a 16 salarios mínimos diarios legales vigentes (SMDLV).

Con el ajuste del salario mínimo para el presente año, este monto asciende aproximadamente a $583.630.

La normativa colombiana es clara respecto a los niveles de presión sonora permitidos en zonas residenciales. Según la Resolución 0627 de 2006, que sigue siendo el estándar técnico, los límites son:

Día (7:01 a.m. – 9:00 p.m.): Hasta 65 decibeles (dB).

Noche (9:01 p.m. – 7:00 a.m.): Hasta 55 decibeles (dB), aunque en entornos estrictamente residenciales este límite puede bajar a 45 dB.

Para ponerlo en perspectiva, una conversación normal promedia los 60 dB, mientras que una aspiradora o un equipo de sonido a volumen moderado-alto supera fácilmente los 80 dB.