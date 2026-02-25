Colombia vs. Portugal: un impacto nunca antes visto, según la FIFA

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, visitó en las últimas horas territorio colombiano para participar en la inauguración del nuevo hotel de concentración de la Selección Colombia, un proyecto estratégico pensado para fortalecer la infraestructura deportiva del combinado nacional. En el marco de su visita, el dirigente sostuvo encuentros con distintos medios de comunicación del país y se refirió a lo que será el Mundial de 2026 en Estados Unidos, Canadá y México.

Más allá del respaldo institucional a México como una de las sedes —país que atraviesa un complejo contexto de seguridad—, Infantino también habló del impacto global que ya genera uno de los partidos más esperados de la fase de grupos: el enfrentamiento entre Colombia y Portugal.

Una demanda sin precedentes

En diálogo con el programa 6 AM de Caracol Radio, Infantino reveló cifras que sorprendieron incluso a la propia FIFA. Según explicó, el compromiso entre la Selección Colombia y la Selección de Portugal, programado para el próximo 27 de junio en Miami, es el encuentro con mayor demanda de entradas hasta ahora en la Copa del Mundo.

“Es una locura total. Este es el partido que más demanda ha tenido hasta ahora en el Mundial. Es algo que quizás alguien no se esperaba; nosotros, que conocemos un poco a Colombia, sabemos de sus aficionados”, afirmó el dirigente.

De acuerdo con sus declaraciones, más de 30 millones de personas han intentado acceder a una entrada para el compromiso, una cifra que, en términos de solicitud, rompe cualquier antecedente en la historia del fútbol y de otros grandes eventos deportivos. La alta demanda también ha disparado la reventa de boletos en plataformas digitales, elevando los precios a cifras considerablemente altas.

Miami se prepara para una fiesta mundialista

Infantino describió el fenómeno como algo nunca antes visto. “Son 30 millones de personas que quieren ver un partido en Miami; es algo que no se ha visto en la historia del fútbol ni en un evento deportivo y social. Es una alegría total; el partido va a ser una fiesta”, aseguró.

El atractivo del duelo radica no solo en la tradición futbolística de ambas selecciones, sino también en la masiva presencia de comunidades latinoamericanas en Estados Unidos, especialmente en el estado de Florida. La expectativa es que el estadio luzca completamente lleno y que el ambiente refleje la pasión característica de la afición colombiana.

Con el Mundial cada vez más cerca, la visita de Infantino a Colombia dejó un mensaje claro: la cita de 2026 ya está generando un impacto histórico, incluso antes de que ruede el balón.