CANAL RCN
Economía

¡NUEVO cambio en el precio del dólar en Colombia hoy 25 de febrero de 2026! Así se cotizó

Descubra el precio exacto con el que abrió el dólar en Colombia hoy 25 de febrero de 2026.

Foto: Freepik.

Noticias RCN

febrero 25 de 2026
08:41 a. m.
El precio del dólar en Colombia abrió este 25 de febrero de 2026 en 3.697,510 pesos.

Es así como, respecto al día anterior (24 de febrero de 2026), tuvo un descenso de 2,49 pesos.

Sin embargo, la Tasa Representativa del Mercado se situó en 3.703,28 pesos, lo que indica que tuvo un incremento del 5.92 pesos en comparación con la última jornada y, además, alcanzó su nivel más alto en más de un mes.

Y es que, de acuerdo con el registro histórico, la última Tasa Representativa del Mercado similar había sido la del 13 de enero de 2026, cuando llegó a los 3.717,09 pesos.

Precio del dólar en Colombia hoy 25 de febrero de 2026: estos son los datos más importantes

La Tasa Representativa del Mercado del dólar en Colombia, haciendo el balance con el miércoles de la semana anterior (18 de febrero de 2026), subió 39.02 pesos, que equivalen al 1.06%.

Asimismo, realizando el comparativo con el mismo día, pero de hace un mes (25 de enero de 2026), el alza fue de 65.4 pesos, que representan un 1.8%.

Sin embargo, a diferencia de la Tasa Representativa del Mercado de hace un año (25 de febrero de 2025), se detectó un descenso de 409.35 pesos.

Y, por último, mirando en retrospectiva la TRM con la que inició el año 2026, hubo un decrecimiento de 53.8 pesos.

Precio del dólar en Colombia: así se está moviendo la compra y venta en las casas de cambio

El precio promedio para la compra de dólares está siendo de 3.550 pesos, mientras que el de venta se encuentra en 3.670 pesos, en la mañana de este 25 de febrero 2026.

No obstante, en las casas de cambio de Bogotá, Cali, Cartagena y Medellín se han estipulado las siguientes tarifas:

  • Bogotá: 3.600 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.700 pesos para que los vendan.
  • Cali: 3.580 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.700 pesos para que los vendan.
  • Cartagena: 3.750 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.980 pesos para que los vendan.
  • Medellín: 3.500 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.650 pesos para que los vendan.
