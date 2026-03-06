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¿Cómo conservar la energía durante el día?: expertos recomiendan opciones naturales

Expertos han revelado la importancia de la prevención ante el consumo desmesurado de químicos para elevar la energía.

Foto: Diseñado por Magnific.
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Noticias RCN

junio 03 de 2026
08:08 p. m.
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Las bebidas energizantes se han convertido en una alternativa cada vez más común para quienes buscan mantenerse activos durante largas jornadas laborales.

Lo que para muchos representa una solución rápida frente al cansancio y la falta de sueño, hoy es motivo de análisis por parte de expertos en salud y seguridad en el trabajo debido a los posibles efectos que su consumo recurrente puede generar en el organismo.

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¿Cómo pueden afectar las bebidas energizantes a los trabajadores?

Especialistas en prevención advierten que depender de sustancias estimulantes para sostener el ritmo laboral puede tener consecuencias que van más allá de un aumento temporal de energía.

Entre las principales preocupaciones se encuentran las alteraciones en los ciclos de sueño, el incremento de los niveles de ansiedad y una posible disminución de la capacidad de concentración a largo plazo.

De acuerdo con Luana Polo, líder del programa de Salud Psicosocial de Positiva Seguros, distintos estudios han identificado riesgos potenciales relacionados con el consumo excesivo de estas bebidas.

Según explicó, se han documentado posibles afectaciones de tipo neurológico, cardiovascular, renal y psicológico, especialmente cuando la ingesta se convierte en una práctica habitual.

"Más que una respuesta inmediata al agotamiento, buscamos que el colaborador reconozca sus límites biológicos. Un cuerpo descansado y una mente despejada son, en última instancia, las herramientas más seguras para prevenir incidentes y asegurar un desempeño armónico", señaló.

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La importancia de promover hábitos saludables

Los especialistas también llaman la atención sobre la presencia de sustancias estimulantes en algunos alimentos y bebidas de consumo cotidiano que suelen percibirse como inofensivos.

Aunque todavía existen áreas que requieren mayor investigación científica, recomiendan adoptar medidas preventivas y estar atentos a posibles cambios físicos o conductuales derivados de su consumo frecuente.

Desde el enfoque de la salud ocupacional, las organizaciones son invitadas a fortalecer estrategias que prioricen el bienestar integral de los trabajadores. Esto incluye fomentar espacios para el descanso, promover pausas activas durante la jornada y generar una cultura que valore la recuperación física y mental.

Entre las recomendaciones más destacadas se encuentran mantener una hidratación adecuada, realizar ejercicios de estiramiento y respiración de manera periódica, optar por alimentos que aporten energía de forma gradual, como frutas y frutos secos, y garantizar una buena higiene del sueño fuera del horario laboral.

Los expertos coinciden en que la productividad sostenible no depende de estímulos temporales, sino de hábitos que permitan preservar la salud a largo plazo.

Este contenido fue creado con apoyo de una Inteligencia Artificial y revisado por un periodista del equipo de Noticias RCN.

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