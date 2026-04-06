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Confirmadas las Fan Zone para ver a Colombia en el Mundial

Estas son las ciudades donde podrá ver a Colombia en pantalla gigante en las Fan Zone.

Selección Colombia
Foto: AFP

Noticias RCN

junio 04 de 2026
07:02 p. m.
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Los hinchas de la Selección Colombia tendrán espacios especiales para seguir los partidos del Mundial 2026. La Federación Colombiana de Fútbol confirmó las ciudades que contarán con Fan Zone oficiales, escenarios donde los aficionados podrán reunirse para ver los encuentros de la Tricolor en pantallas gigantes y vivir el ambiente de la Copa del Mundo.

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La iniciativa estará presente en cinco ciudades colombianas y también tendrá una sede internacional en Miami, Estados Unidos. La entrada será gratuita hasta completar el aforo disponible en cada lugar.

¿Dónde estarán ubicadas las Fan Zone de Colombia?

La Federación Colombiana de Fútbol anunció que Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga fueron seleccionadas para albergar estos espacios destinados a los seguidores de la Selección.

En Bogotá habrá dos puntos habilitados: el Parque El Tunal y el Parque Fontanar del Río. En Medellín, la sede será el Coliseo Iván de Bedout. Los aficionados en Cali podrán reunirse en el Parque La Retreta.

Por su parte, Barranquilla tendrá como punto principal el Malecón del Río, mientras que en Bucaramanga los encuentros podrán seguirse desde el estadio Américo Montanini.

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La iniciativa también cruzará fronteras. En Estados Unidos, los colombianos residentes en Miami contarán con una Fan Zone ubicada en el Amphitheatre Doral Central Park.

¿Qué actividades habrá además de los partidos?

Más allá de las transmisiones en vivo, la Federación busca convertir estos espacios en puntos de encuentro para los aficionados durante todo el Mundial.

Según explicó Ramón Jesurun, presidente de la entidad, los asistentes encontrarán actividades relacionadas con el fútbol, experiencias interactivas y espacios de entretenimiento para toda la familia.

Entre las actividades previstas se encuentran firmas de camisetas, sesiones de fotografías, conversatorios, encuentros con figuras vinculadas al fútbol colombiano y diferentes dinámicas para los asistentes.

También habrá zonas gastronómicas y presentaciones musicales para complementar la experiencia de quienes decidan seguir a la Selección Colombia desde estos escenarios.

La Federación considera que estas zonas representan una oportunidad para reunir a miles de aficionados alrededor de una misma pasión. El objetivo es que quienes no puedan viajar a Estados Unidos, México o Canadá vivan una experiencia cercana al ambiente mundialista.

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A pocos días del debut de Colombia en la Copa del Mundo, la expectativa crece entre los hinchas que ya planean dónde acompañar a la Tricolor durante uno de los eventos deportivos más importantes del planeta.

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