Resultado loterías de Manizales, Valle y Meta del miércoles, 4 de junio de 2026

La noche de este miércoles 4 de junio se realizaron los sorteos de las loterías de Manizales, Valle y Meta, tres de los juegos de azar más tradicionales del país.

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Miles de colombianos estuvieron atentos a los resultados con la esperanza de convertirse en los nuevos ganadores de importantes premios. Si usted compró un billete para esta jornada, a continuación puede consultar los números favorecidos y verificar si la suerte estuvo de su lado.

Además del premio mayor, estas loterías entregan diferentes premios secos y categorías adicionales que aumentan las posibilidades de obtener algún reconocimiento económico. Los resultados oficiales son divulgados por las entidades organizadoras a través de sus canales autorizados.

Resultados de la Lotería de Manizales 4 de junio

La Lotería de Manizales realizó una nueva edición de su tradicional sorteo semanal, uno de los más seguidos por los aficionados a los juegos de suerte y azar en Colombia.

Premio mayor: XXXX

Serie: XXX

Los participantes deben recordar que para reclamar cualquier premio es indispensable conservar el billete en buen estado y consultar siempre los resultados en los canales oficiales de la entidad.

Resultados de las loterías del Valle y Meta

La jornada también contó con los sorteos de las loterías del Valle y del Meta, que cada semana reúnen a miles de jugadores en diferentes regiones del país.

Lotería del Valle

Premio mayor: XXXX

Serie: XXX

Lotería del Meta

Premio mayor: XXXX

Serie: XXX

Estas loterías continúan siendo una de las opciones preferidas por quienes buscan probar suerte y aspirar a premios millonarios. Además, parte de los recursos recaudados se destinan al financiamiento de programas de salud en diferentes departamentos del país.

Los próximos sorteos se realizarán en las fechas habituales establecidas por cada entidad. Quienes no resultaron ganadores en esta ocasión tendrán una nueva oportunidad de participar y buscar uno de los premios mayores que se entregan semanalmente en Colombia.

Recuerde verificar cuidadosamente su número y serie para confirmar cualquier premio obtenido.

Este contenido cuenta con redacción IA y fue editado por un periodista.