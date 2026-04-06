CANAL RCN
Economía

Resultado loterías de Manizales, Valle y Meta del miércoles, 4 de junio de 2026

Entre las tres loterías entregaban casi 10 mil millones de pesos como premio mayor. Estos fueron los números ganadores de hoy 4 de junio.

Resultado loterías de Manizales, Valle y Meta del miércoles, 4 de junio de 2026
Foto: Redes Sociales.

Noticias RCN

junio 04 de 2026
09:35 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La noche de este miércoles 4 de junio se realizaron los sorteos de las loterías de Manizales, Valle y Meta, tres de los juegos de azar más tradicionales del país.

Resultado loterías de la Cruz Roja y Huila del 2 de junio de 2026
RELACIONADO

Resultado loterías de la Cruz Roja y Huila del 2 de junio de 2026

Miles de colombianos estuvieron atentos a los resultados con la esperanza de convertirse en los nuevos ganadores de importantes premios. Si usted compró un billete para esta jornada, a continuación puede consultar los números favorecidos y verificar si la suerte estuvo de su lado.

Además del premio mayor, estas loterías entregan diferentes premios secos y categorías adicionales que aumentan las posibilidades de obtener algún reconocimiento económico. Los resultados oficiales son divulgados por las entidades organizadoras a través de sus canales autorizados.

Resultados de la Lotería de Manizales 4 de junio

La Lotería de Manizales realizó una nueva edición de su tradicional sorteo semanal, uno de los más seguidos por los aficionados a los juegos de suerte y azar en Colombia.

Resultado de las loterías de Cundinamarca y Tolima de hoy, lunes 1 de junio de 2026
RELACIONADO

Resultado de las loterías de Cundinamarca y Tolima de hoy, lunes 1 de junio de 2026

  • Premio mayor: XXXX
  • Serie: XXX

Los participantes deben recordar que para reclamar cualquier premio es indispensable conservar el billete en buen estado y consultar siempre los resultados en los canales oficiales de la entidad.

Resultados de las loterías del Valle y Meta

La jornada también contó con los sorteos de las loterías del Valle y del Meta, que cada semana reúnen a miles de jugadores en diferentes regiones del país.

Resultados de la Lotería de Boyacá del 23 de mayo de 2026: conozca el premio mayor
RELACIONADO

Resultados de la Lotería de Boyacá del 23 de mayo de 2026: conozca el premio mayor

Lotería del Valle

  • Premio mayor: XXXX
  • Serie: XXX

Lotería del Meta

  • Premio mayor: XXXX
  • Serie: XXX

Estas loterías continúan siendo una de las opciones preferidas por quienes buscan probar suerte y aspirar a premios millonarios. Además, parte de los recursos recaudados se destinan al financiamiento de programas de salud en diferentes departamentos del país.

Los próximos sorteos se realizarán en las fechas habituales establecidas por cada entidad. Quienes no resultaron ganadores en esta ocasión tendrán una nueva oportunidad de participar y buscar uno de los premios mayores que se entregan semanalmente en Colombia.

Recuerde verificar cuidadosamente su número y serie para confirmar cualquier premio obtenido.

Este contenido cuenta con redacción IA y fue editado por un periodista.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Resultados lotería

SUPER ASTRO LUNA: ya hay número y signo ganador hoy 4 de junio de 2026

Licencia de conducción

La verdad sobre la edad máxima para manejar en Colombia y renovar la licencia

Turismo

Los 19 festivos de 2026: así queda el calendario oficial tras el nuevo día feriado

Otras Noticias

Venezuela

¿Dónde están los presos políticos que se llevaron del centro de tortura del Helicoide en Venezuela?

Aunque el régimen había anunciado el cierre del centro penitenciario, muchos reclusos permanecían ahí. Se los llevaron y sus familias no saben dónde están.

Cundinamarca

Explosión en mina de carbón de Sutatausa deja un muerto y varios trabajadores atrapados

Un mes después de una emergencia que cobró la vida de nueve trabajadores, una nueva explosión se registró en un socavón.

WhatsApp

Así puede desbloquear el balón del Mundial en la app de WhatsApp: aquí los detalles

Mundial de fútbol

Confirmadas las Fan Zone para ver a Colombia en el Mundial

Cuidado personal

¿Cómo conservar la energía durante el día?: expertos recomiendan opciones naturales