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La verdad sobre la edad máxima para manejar en Colombia y renovar la licencia

¿Existe una edad máxima para conducir en Colombia? Conozca cada cuánto debe renovar la licencia de carro o moto y qué requisitos deben cumplir los adultos mayores para seguir manejando.

La verdad sobre la edad máxima para manejar en Colombia y renovar la licencia
Foto: AFP

Noticias RCN

junio 04 de 2026
09:04 p. m.
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Una de las dudas más frecuentes entre los conductores colombianos, especialmente entre los adultos mayores, es si existe una edad máxima para seguir manejando un vehículo o renovar la licencia de conducción.

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La respuesta es clara, pues en Colombia no hay una edad límite establecida por la ley para conducir carros o motocicletas.

La normativa vigente permite que las personas continúen al volante sin importar su edad, siempre y cuando demuestren que cuentan con las condiciones físicas, mentales y visuales necesarias para hacerlo de manera segura.

¿Cada cuánto se debe renovar la licencia de conducción?

Aunque no existe una edad máxima para conducir, sí hay reglas específicas sobre la vigencia de la licencia y la frecuencia con la que debe renovarse.

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Para los conductores particulares de categorías A y B, que corresponden a motos y vehículos particulares, la renovación se realiza de la siguiente manera:

  • Menores de 60 años: cada 10 años.
  • Entre 60 y 80 años: cada 5 años.
  • Mayores de 80 años: cada año.

Durante este proceso, los ciudadanos deben someterse a los exámenes exigidos por los Centros de Reconocimiento de Conductores (CRC), donde se evalúan aspectos como la visión, la audición, los reflejos y las capacidades físicas y cognitivas.

¿Pueden quitar la licencia por la edad?

La respuesta es no. La edad, por sí sola, no es motivo para perder la licencia de conducción ni para que una persona deje de manejar.

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Sin embargo, las autoridades sí pueden negar una renovación o imponer restricciones si los exámenes médicos evidencian condiciones que representen un riesgo para la seguridad vial.

Problemas graves de visión, pérdida significativa de audición, dificultades de coordinación o alteraciones cognitivas pueden influir en la decisión final sobre la vigencia del documento.

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