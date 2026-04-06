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Explosión en mina de carbón de Sutatausa deja un muerto y varios trabajadores atrapados

Un mes después de una emergencia que cobró la vida de nueve trabajadores, una nueva explosión se registró en un socavón.

Noticias RCN

junio 04 de 2026
09:15 p. m.
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Una nueva emergencia minera sacudió al municipio de Sutatausa, en Cundinamarca, donde una explosión al interior de una mina de carbón dejó una víctima mortal, un trabajador rescatado con vida y varios mineros atrapados, según el reporte preliminar de los organismos de socorro.

Explosión en mina deja 15 trabajadores atrapados en Sutatausa, Cundinamarca
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La situación se registró en la vereda Peñas del Boquerón, una zona que apenas comienza a recuperarse del impacto causado por otra tragedia ocurrida hace un mes y que cobró la vida de nueve trabajadores.

La noticia volvió a generar preocupación entre los habitantes del sector y las familias de los mineros, quienes siguieron con angustia las labores de rescate desplegadas tras el accidente.

Estas son las principales hipótesis acerca de la explosión en una mina de Sutatausa
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Explosión por metano en mina de carbón en Sutatausa

La emergencia se produjo en la mina de carbón San Antonio III. De acuerdo con la información entregada por las autoridades, hacia las dos de la tarde se escuchó un fuerte estruendo que alertó a la comunidad y a los organismos de atención de emergencias.

Desde distintos puntos del sector se observó una columna de humo y polvo que salía de la zona de la mina, una señal que confirmó la magnitud de lo ocurrido.

Los primeros reportes indican que la explosión habría sido provocada por una acumulación de metano al interior del socavón, aunque las causas exactas continúan siendo materia de verificación por parte de las autoridades competentes.

Tras conocerse la emergencia, equipos de rescate y organismos de socorro se desplazaron de inmediato al lugar para iniciar las labores de búsqueda y atención de los trabajadores afectados.

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Un minero muerto, uno rescatado y cuatro más atrapados en el socavón

El accidente ocurrió apenas un mes después de otra emergencia minera registrada en el mismo sector de Sutatausa. Esta vez, las autoridades confirmaron la muerte de un minero, un sobreviviente y otros cuatro más atrapados dentro de la mina.

Hace un mes 15 trabajadores quedaron atrapados dentro de una mina de carbón y el saldo final fue de nueve personas fallecidas.

La repetición de una emergencia de similares características en la misma zona volvió a encender las alarmas sobre las condiciones de seguridad en las labores mineras que se desarrollan en este municipio de Cundinamarca.

En esta oportunidad, los trabajadores afectados correspondían al grupo que se encontraba realizando labores dentro de la mina al momento de la explosión.

Mientras continúan las operaciones de rescate y verificación, las autoridades mantienen el monitoreo permanente de la situación y trabajan para establecer con precisión las circunstancias que rodearon el accidente.

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