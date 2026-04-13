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Tome nota: este es el impuesto que pone en aprietos a colombianos por estos días

Al tiempo que se cumple el plazo con el impuesto predial, otra obligación tienen los colombianos.

Noticias RCN

abril 13 de 2026
09:48 p. m.
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Los contribuyentes colombianos, especialmente en las principales capitales del país, se enfrentan este mes a un panorama financiero desafiante. Mientras miles de ciudadanos ajustan sus presupuestos para cumplir con el Impuesto Predial, una segunda obligación tributaria de gran peso comienza a vencerse de manera casi simultánea: el Impuesto sobre Vehículos Automotores.

Esta coincidencia en el calendario tributario de 2026 ha generado lo que expertos financieros denominan un "estrangulamiento del flujo de caja" para las familias de clase media, quienes suelen ser propietarias tanto de vivienda como de vehículo particular.

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En Bogotá, la Secretaría Distrital de Hacienda ha establecido cronogramas muy cercanos. Mientras que el plazo máximo para pagar el Impuesto Predial con el beneficio del 10% de descuento vence este 17 de abril, el cronograma para los propietarios de vehículos no da tregua. El plazo para obtener el descuento por pronto pago en el impuesto vehicular está fijado para el próximo 15 de mayo.

Esto significa que, en un lapso de menos de 30 días, un ciudadano promedio debe disponer de una liquidez considerable para evitar recargos. Quienes no logren aprovechar los descuentos iniciales tendrán como fechas límite definitivas el 10 de julio para predial y el 24 de julio para vehículos, tras lo cual comenzarán a correr intereses moratorios y posibles sanciones.

El alivio de las cuotas

Ante la presión económica, las autoridades han reforzado la difusión del Sistema de Pago Alternativo por Cuotas (SPAC).

  • Para Predial: Los contribuyentes tienen hasta el 8 de mayo para declarar y diferir el pago en cuatro cuotas iguales, sin intereses.
  • Para Vehículos: Este año se mantiene la modalidad de pago por cuotas, cuya declaración inicial debe realizarse antes del 12 de junio para dividir el monto en dos pagos (julio y septiembre).
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