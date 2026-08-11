Industria audiovisual genera más de 120.000 empleos e impacta el 1,5% del PIB

En Colombia existen aproximadamente 3.500 empresas constituidas en el sector audiovisual, de acuerdo con registros de la Cámara de Comercio. Sin embargo, este universo formal es solo la superficie: al sumar a los miles de productores independientes, técnicos, creativos y realizadores empíricos que operan en la informalidad, la dimensión real del ecosistema se multiplica exponencialmente.

​Según cifras del DANE , la industria audiovisual y de contenidos genera más de 120.000 empleos entre directos e indirectos.

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"A pesar de su impacto socioeconómico y de aportar cerca del 1.5% al PIB nacional, el sector enfrenta un cuello de botella crítico: la velocidad del avance tecnológico supera la capacidad de adaptación e innovación de la mayoría de sus actores" explicó Lennart Rodríguez, experto en sector TICs.

​Actualmente, solo los grandes estudios y productoras consolidadas cuentan con el músculo financiero para implementar infraestructura de última generación (como producción virtual o pantallas LED de alto rendimiento) y cerrar alianzas estratégicas de coproducción internacional.

*Esta brecha tecnológica deja en riesgo de rezago a un valioso capital humano y creativo local, que carece de acceso a herramientas avanzadas y vitrinas de exhibición global" dijo Lennart Rodríguez.

​El reto para la política pública y la gestión estatal radica en democratizar las nuevas tecnologías, fomentar los mercados de coproducción e integrar a los grandes talentos internacionales con la masa crítica local para la transferencia de conocimiento.

​"Por esta razón, el sector reviste una alta confianza en la experiencia y liderazgo de la Ministra de las TICs Alexandra Falla, para articular a los productores, impulsar la competitividad del talento local e insertar definitivamente la producción colombiana en las plataformas y mercados internacionales" finalizó el experto Lennart Rodríguez.