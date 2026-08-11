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Industria audiovisual genera más de 120.000 empleos e impacta el 1,5% del PIB

Experto en TICs plantea cerrar brecha tecnológica. Esta seria la forma para lograrlo.

Foto: Creado con ChatGPT.
Foto: Creado con ChatGPT.

Noticias RCN

agosto 11 de 2026
09:05 p. m.
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En Colombia existen aproximadamente 3.500 empresas constituidas en el sector audiovisual, de acuerdo con registros de la Cámara de Comercio. Sin embargo, este universo formal es solo la superficie: al sumar a los miles de productores independientes, técnicos, creativos y realizadores empíricos que operan en la informalidad, la dimensión real del ecosistema se multiplica exponencialmente.

​Según cifras del DANE , la industria audiovisual y de contenidos genera más de 120.000 empleos entre directos e indirectos.

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"A pesar de su impacto socioeconómico y de aportar cerca del 1.5% al PIB nacional, el sector enfrenta un cuello de botella crítico: la velocidad del avance tecnológico supera la capacidad de adaptación e innovación de la mayoría de sus actores" explicó Lennart Rodríguez, experto en sector TICs.

Lennart Rodríguez

​Actualmente, solo los grandes estudios y productoras consolidadas cuentan con el músculo financiero para implementar infraestructura de última generación (como producción virtual o pantallas LED de alto rendimiento) y cerrar alianzas estratégicas de coproducción internacional.

*Esta brecha tecnológica deja en riesgo de rezago a un valioso capital humano y creativo local, que carece de acceso a herramientas avanzadas y vitrinas de exhibición global" dijo Lennart Rodríguez.

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​El reto para la política pública y la gestión estatal radica en democratizar las nuevas tecnologías, fomentar los mercados de coproducción e integrar a los grandes talentos internacionales con la masa crítica local para la transferencia de conocimiento.

​"Por esta razón, el sector reviste una alta confianza en la experiencia y liderazgo de la Ministra de las TICs Alexandra Falla, para articular a los productores, impulsar la competitividad del talento local e insertar definitivamente la producción colombiana en las plataformas y mercados internacionales" finalizó el experto Lennart Rodríguez.

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