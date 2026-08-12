Así serán las ayudas de créditos en bancos para afectados por el terremoto que sacudió al país

En las últimas horas, Asobancaria anunció un amplio plan de alivios financieros que podría beneficiar hasta 2,8 millones de personas afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto, con medidas que incluyen periodos de gracia de hasta un año y protección del historial crediticio.

El programa, diseñado para atender las necesidades específicas de familias y empresas damnificadas en Caldas, Chocó, Quindío, Risaralda y Valle del Cauca, contempla cuatro pilares fundamentales de apoyo que cada entidad bancaria aplicará según sus políticas internas y la evaluación individual de cada caso.

"Queremos darles un parte de tranquilidad. Los canales digitales operan al 100% y, gracias al compromiso de sus funcionarios, el sector atiende al público en todas las sucursales sin daños estructurales", aseguró Jonathan Malagón, presidente de Asobancaria.

Los alivios de créditos de los damnificados por el terremoto

El primer beneficio consiste en atención prioritaria para los clientes de las zonas afectadas, con trámites simplificados y evaluación personalizada de cada situación particular, reconociendo que cada familia o empresa enfrenta circunstancias distintas tras el desastre natural. Los alivios financieros incluyen periodos de gracia de hasta 12 meses en los casos de mayor afectación, junto con la redefinición de plazos y condiciones de pago. Adicionalmente, los bancos aplicarán tratamientos especiales en materia de intereses para reducir la carga financiera de los damnificados. Un aspecto crucial del plan es la protección del historial crediticio de las personas afectadas, evitando que la situación de emergencia impacte negativamente su récord financiero a largo plazo. Esta medida es fundamental para mantener la capacidad de acceso a crédito futuro de los damnificados. La cuarta medida contempla la suspensión temporal de las gestiones de cobro jurídico y prejurídico a los deudores damnificados, ofreciendo un respiro inmediato a quienes perdieron su hogar, negocio o medio de vida.

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¿Cómo reportar que es uno de los afectados por el terremoto?

A través de un comunicado, Asobancaria lamentó la delicada situación que atraviesa el país:

El sector bancario expresa su más profunda solidaridad con las familias que perdieron a sus seres queridos y con quienes hoy enfrentan la pérdida de su hogar, su negocio o su medio de vida por el terremoto del 10 de agosto. Nuestro primer mensaje para ellos es que no están solos.

En cuanto a los afectados por la tragedia, las entidades financieras invitaron a los colombianos afectados a comunicarse por cualquier canal disponible con su banco para que su situación sea escuchada y atendida de manera prioritaria.

Los alivios concretos y los canales específicos para solicitarlos serán definidos e informados por cada entidad bancaria.

La banca confirmó que continuará trabajando articuladamente con las autoridades y los organismos de socorro en la recuperación del centro y occidente del país.