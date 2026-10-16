Eventos y turismo: el motor oculto de la economía colombiana

Andrea Zuluaga, líder del sector MICE, explica cómo los congresos generan miles de empleos, atraen inversión y crean oportunidades invaluables para transformar el futuro de los jóvenes y fortalecer el turismo en el país.

El impacto económico de la industria de eventos en Colombia

La industria de reuniones, congresos, incentivos y exhibiciones, conocida globalmente como el sector MICE, se ha transformado en un ecosistema robusto que conecta el turismo, las empresas, el empleo y la inversión. Un evento internacional no solo llena auditorios, sino que dinamiza toda una cadena de valor que incluye hoteles, aerolíneas, restaurantes, agencias, empresas de tecnología y personal logístico.

Las cifras respaldan esta realidad económica

Según proyecciones del DANE para 2025, el valor agregado turístico representó aproximadamente el 2,4 % de la economía nacional en Colombia. Durante ese mismo periodo, el gasto del turismo receptor alcanzó los $54,7 billones, y las actividades turísticas generaron cerca de 995.709 empleos formales e informales. Para Andrea Zuluaga, empresaria y líder gremial, estas estadísticas demuestran que detrás de cada evento hay una inyección directa de capital, conocimiento y desarrollo territorial.

La visión de Andrea Zuluaga: empoderamiento joven y liderazgo

Gran parte de la transformación de este sector está siendo impulsada por Andrea Zuluaga Aguirre, CEO de Estrategias Punto Aparte y primera mujer en presidir Asoeventos Colombia durante sus diez años de historia. Su experiencia abarca desde lograr la homologación internacional de la marca Renault en Colombia hasta liderar operaciones logísticas masivas para más de 15.000 personas.

Andrea Zuluaga Aguirre, CEO de Estrategias Punto Aparte

Más allá de sus logros corporativos con marcas como Nissan, BBVA o el Grupo Nutresa, el propósito central de Zuluaga es la formación de la generación de relevo. A través de iniciativas regionales, ha inspirado a cerca de 4.000 jóvenes de Colombia, Brasil, Cuba, Perú y Honduras. Su liderazgo se nutre de su propia historia de resiliencia: fue madre soltera a los 15 años y perdió al padre de su hijo debido a la violencia en Medellín. Hoy, utiliza esta experiencia para demostrarle a los jóvenes que el contexto social inicial no determina el destino final, y que la industria de eventos es una plataforma ideal para el primer empleo y el emprendimiento.

Colombia como líder del turismo de negocios en América Latina

El posicionamiento del país en el panorama internacional es cada vez más sólido. De acuerdo con el ranking de la Asociación Internacional de Congresos y Convenciones (ICCA), Colombia ocupa el tercer puesto entre los principales destinos de América Latina para la realización de eventos internacionales. Ciudades como Bogotá, Medellín y Cartagena lideran esta clasificación.

Sin embargo, el verdadero desafío para el país radica en pasar de una competencia entre ciudades a una estrategia articulada a nivel nacional. La capacidad de atraer grandes congresos debe servir para que los visitantes conozcan otras regiones, extiendan sus estadías y regresen posteriormente como turistas regulares. Además, el sector enfrenta el reto de medir con mayor precisión el dinero exacto que un congreso deja en un destino y el impacto que estos encuentros tienen sobre la imagen internacional de Colombia.

Inteligencia artificial y el futuro de las reuniones presenciales

La industria de eventos está experimentando un cambio de paradigma donde se prioriza la calidad de la experiencia sobre la cantidad masiva de asistentes. En este escenario, la tecnología y la Inteligencia Artificial (IA) juegan un rol determinante para automatizar procesos, analizar comportamientos en tiempo real y personalizar invitaciones.