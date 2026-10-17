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Tembló en la mañana de este 17 de octubre en Colombia: conozca magnitud y epicentro

Conozca la hora y el lugar exacto en el que se presentó el movimiento telúrico en la madrugada de este sábado.

Temblor en Colombia Valle del Cauca
FOTO: SGC

Noticias RCN

octubre 17 de 2026
11:47 a. m.
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En la madrugada de este sábado 17 de octubre, el Servicio Geológico Colombiano reportó un fuerte sismo en el Valle del Cauca que se habría sentido en varios municipios cercanos.

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De acuerdo con la entidad, el movimiento telúrico se presentó a las 2:25 de la madrugada. El epicentro fue en el municipio de El Cerrito y tuvo una profundidad de 144 kilómetros.

Según las respuestas de varias personas a la publicación del SGC, el sismo se habría sentido en la ciudad de Cali, donde todavía se recuperan del fuerte terremoto del pasado 10 de agosto.

Detalles del sismo en El Cerrito, Valle del Cauca

  • 2:25 a.m.
  • Epicentro: El Cerrito, Valle del Cauca
  • Magnitud: 4.1
  • Profundidad: 144 kilómetros
  • Municipios cercanos: El Cerrito (Valle Del Cauca) a 7 km, Palmira (Valle Del Cauca) a 10 km, Ginebra (Valle Del Cauca) a 12 km.

Temblores en Colombia este 17 de octubre

Además del sismo de 4.1 en el Valle del Cauca, el Servicio Geológico Colombiano también ha reportado algunos movimientos telúricos de menor intensidad en todo el territorio nacional.

A las 3:13 de la mañana, se registró un sismo de magnitud 3.0 en el municipio de Garzón, Huila, con profundidad superficial. En Chaparral, Tolima, se siguen registrando temblores y se reportaron dos de magnitud 2.5, uno a las 4:43 a.m. y otro a las 11:09 a.m., ambos de profundidad superficial.

Sobre las 8:55 de la mañana, también se registró un sismo de magnitud 2.3 y profundidad superficial en Paz de Ariporo, Casanare.

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