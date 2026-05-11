Lo que nunca debería darle de comer a su gato: afectan su salud

Muchos dueños de mascotas suelen compartir comida casera con sus gatos sin saber que algunos alimentos de consumo humano pueden resultar tóxicos o peligrosos para su salud.

Veterinarios advierten que ciertos productos comunes en la cocina pueden provocar desde problemas digestivos hasta daños neurológicos, hepáticos o incluso la muerte.

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Especialistas recomiendan evitar experimentar con la alimentación felina y consultar siempre antes de ofrecer alimentos diferentes al concentrado o dieta formulada para gatos.

¿Qué alimentos humanos son peligrosos para los gatos?

Entre los alimentos más peligrosos para los gatos aparece el chocolate, debido a una sustancia llamada teobromina, que puede afectar el sistema nervioso y cardiaco del animal. Incluso pequeñas cantidades pueden provocar vómito, diarrea, convulsiones o alteraciones graves.

Otro producto altamente riesgoso es la cebolla y el ajo, presentes en muchas comidas caseras. Estos ingredientes pueden destruir glóbulos rojos y causar anemia en los felinos.

Las uvas y las pasas también figuran en la lista de alimentos tóxicos, ya que pueden generar insuficiencia renal aguda, aunque todavía no se conoce completamente por qué afectan tanto a perros y gatos.

El aguacate, bebidas alcohólicas, café y productos con cafeína también representan peligro. En el caso del alcohol, incluso cantidades pequeñas pueden afectar el hígado y el cerebro del animal.

Además, algunos gatos presentan intolerancia a la lactosa, por lo que la leche y ciertos derivados lácteos pueden causar diarrea o problemas intestinales.

¿Qué hacer si un gato consume alimentos tóxicos?

Veterinarios recomiendan actuar rápidamente si un gato presenta síntomas como vómito, debilidad, dificultad para respirar, convulsiones o cambios repentinos de comportamiento después de ingerir algún alimento humano.

En esos casos, lo más importante es acudir de inmediato a un centro veterinario y evitar automedicar al animal.

También aconsejan mantener alimentos peligrosos fuera del alcance de las mascotas, especialmente chocolates, dulces, medicamentos y sobras de cocina condimentadas.

Aunque algunos gatos parecen interesados en probar comida humana, los expertos recuerdan que su sistema digestivo es muy diferente al de las personas y que una dieta balanceada diseñada para felinos sigue siendo la opción más segura.