CANAL RCN
Tendencias

Lo que nunca debería darle de comer a su gato: afectan su salud

Los alimentos de humanos que más enferman a los gatos. ¿Cuáles?

Alimentos prohibidos gatos
Foto: Freepik

Noticias RCN

mayo 11 de 2026
01:52 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Muchos dueños de mascotas suelen compartir comida casera con sus gatos sin saber que algunos alimentos de consumo humano pueden resultar tóxicos o peligrosos para su salud.

Veterinarios advierten que ciertos productos comunes en la cocina pueden provocar desde problemas digestivos hasta daños neurológicos, hepáticos o incluso la muerte.

Gatos y perros en Europa deberán llevar un microchip y quedan prohibidos los recortes de cola y orejas
RELACIONADO

Gatos y perros en Europa deberán llevar un microchip y quedan prohibidos los recortes de cola y orejas

Especialistas recomiendan evitar experimentar con la alimentación felina y consultar siempre antes de ofrecer alimentos diferentes al concentrado o dieta formulada para gatos.

¿Qué alimentos humanos son peligrosos para los gatos?

Entre los alimentos más peligrosos para los gatos aparece el chocolate, debido a una sustancia llamada teobromina, que puede afectar el sistema nervioso y cardiaco del animal. Incluso pequeñas cantidades pueden provocar vómito, diarrea, convulsiones o alteraciones graves.

Otro producto altamente riesgoso es la cebolla y el ajo, presentes en muchas comidas caseras. Estos ingredientes pueden destruir glóbulos rojos y causar anemia en los felinos.

Las uvas y las pasas también figuran en la lista de alimentos tóxicos, ya que pueden generar insuficiencia renal aguda, aunque todavía no se conoce completamente por qué afectan tanto a perros y gatos.

Los gatos más caros del mundo: estas son las razas más exclusivas
RELACIONADO

Los gatos más caros del mundo: estas son las razas más exclusivas

El aguacate, bebidas alcohólicas, café y productos con cafeína también representan peligro. En el caso del alcohol, incluso cantidades pequeñas pueden afectar el hígado y el cerebro del animal.

Además, algunos gatos presentan intolerancia a la lactosa, por lo que la leche y ciertos derivados lácteos pueden causar diarrea o problemas intestinales.

¿Qué hacer si un gato consume alimentos tóxicos?

Veterinarios recomiendan actuar rápidamente si un gato presenta síntomas como vómito, debilidad, dificultad para respirar, convulsiones o cambios repentinos de comportamiento después de ingerir algún alimento humano.

En esos casos, lo más importante es acudir de inmediato a un centro veterinario y evitar automedicar al animal.

También aconsejan mantener alimentos peligrosos fuera del alcance de las mascotas, especialmente chocolates, dulces, medicamentos y sobras de cocina condimentadas.

Yeferson Cossio donó 500 esterilizaciones para gatos y perros en Urabá, Antioquia
RELACIONADO

Yeferson Cossio donó 500 esterilizaciones para gatos y perros en Urabá, Antioquia

Aunque algunos gatos parecen interesados en probar comida humana, los expertos recuerdan que su sistema digestivo es muy diferente al de las personas y que una dieta balanceada diseñada para felinos sigue siendo la opción más segura.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Álvaro Uribe

“Era tan amable”: Álvaro Uribe recordó a Yeison Jiménez durante su charla con Westcol

Conciertos

El regreso del líder: Reykon estalla las redes al anunciar su primer Movistar Arena en Bogotá

Álvaro Uribe

Confesiones, ponis y regalos: estos fueron los momentos más virales entre Westcol y Álvaro Uribe

Otras Noticias

Resultados lotería

Super Astro Sol hoy: ya hay resultado del último sorteo de este lunes 11 de mayo

Super Astro Sol hoy lunes 11 de mayo: consulte los números ganadores, el signo zodiacal y verifique si su apuesta resultó premiada en el último sorteo.

Boyacá

Encontraron el carro de conductor de plataforma desaparecido en Bogotá: hay un capturado

El vehículo del conductor de plataformas apareció en una vía hacia Chiquinquirá. La Policía de Boyacá confirmó la captura del hombre que conducía el automóvil por falsedad marcaria.

Liga BetPlay

Estos clubes del FPC avanzarían a semifinales, según la inteligencia artificial

Enfermedades

Estos son los países afectados por el brote internacional de hantavirus

Venezuela

Confirman la muerte del preso político José Manuel García Sabino en cárcel de Venezuela