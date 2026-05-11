Confirman la muerte del preso político José Manuel García Sabino en cárcel de Venezuela

La ONG Foro Penal confirmó este domingo la muerte del exconcejal José Manuel García Sabino, quien se encontraba detenido en los calabozos de la Policía Municipal de Anaco, estado Anzoátegui, a unos 400 kilómetros de Caracas. Con este caso, ya son 20 los presos políticos fallecidos en cárceles venezolanas desde 2014.

Cuerpo de exconcejal fue hallado en Anzoátegui

El cuerpo de García Sabino fue encontrado el 10 de mayo de 2026 por funcionarios policiales y trasladado al Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses en Barcelona, municipio Simón Bolívar, para determinar oficialmente la causa de muerte.

Hasta el momento, ni las autoridades policiales ni el Ministerio Público han ofrecido información oficial sobre el hecho.

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El exfiscal en el exilio, Zair Mundaray, aseguró que la detención del exconcejal fue “claramente política”, recordando que García Sabino había denunciado hechos de corrupción dentro de la alcaldía de Anaco. La coordinadora regional de Foro Penal señaló que aún no se ha reportado de manera oficial la causa del fallecimiento.

El caso se conoce apenas dos días después de que las autoridades admitieran la muerte de Víctor Quero Navas, ocurrida nueve meses atrás, mientras se mantenía en secreto el lugar de su reclusión.

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Contexto de presos políticos

De acuerdo con Foro Penal, al cierre de abril de 2026 se contabilizan 454 presos políticos en Venezuela.

Tras la captura de Nicolás Maduro en enero por fuerzas estadounidenses, la presidenta interina Delcy Rodríguez impulsó una ley de amnistía para la liberación de detenidos por razones políticas, aunque los reportes de muertes en custodia continúan generando preocupación.