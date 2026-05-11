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Super Astro Sol hoy: ya hay resultado del último sorteo de este lunes 11 de mayo

Super Astro Sol hoy lunes 11 de mayo: consulte los números ganadores, el signo zodiacal y verifique si su apuesta resultó premiada en el último sorteo.

Super Astro Sol hoy: ya hay resultado del último sorteo de este lunes 11 de mayo
Foto: Super Astro Sol y Freepik.

Noticias RCN

mayo 11 de 2026
01:49 p. m.
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Miles de colombianos estuvieron atentos durante la noche de este lunes 11 de mayo de 2026 al más reciente sorteo del Super Astro Sol, una de las loterías más consultadas en el país por quienes buscan probar suerte diariamente.

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Como ocurre cada jornada, cientos de jugadores revisaron rápidamente los resultados para conocer si lograron acertar las cifras ganadoras.

El Super Astro Sol continúa consolidándose como uno de los juegos de azar más populares en Colombia gracias a la posibilidad de ganar importantes premios acertando el número y el signo zodiacal seleccionado al momento de jugar.

Resultado oficial del Super Astro Sol de HOY, 11 de mayo: número ganador

El resultado oficial del Super Astro Sol de este lunes 11 de mayo de 2026 dejó como número ganador el:

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  • Número: XXXX
  • Signo zodiacal: XXXX

Los jugadores que acertaron tanto el número como el signo podrán reclamar los premios establecidos según el valor apostado y las condiciones del juego.

Super Astro se juega todos los días en Colombia y permite a los usuarios elegir un número de cuatro cifras junto a un signo zodiacal. Dependiendo de los aciertos obtenidos, las personas pueden ganar diferentes montos de dinero.

¿Cómo reclamar el premio del Super Astro Sol?

Las personas que resulten ganadoras deben presentar el tiquete original en buen estado y acercarse a puntos autorizados o entidades avaladas para realizar el proceso de pago.

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En caso de premios mayores, los operadores recomiendan validar previamente las condiciones y requisitos exigidos para evitar inconvenientes durante el cobro.

Cabe recordar que el Super Astro cuenta con dos sorteos diarios: Super Astro Sol y Super Astro Luna

Ambos resultados suelen generar gran expectativa entre los aficionados a las apuestas en Colombia, especialmente por la facilidad para jugar desde diferentes puntos físicos y plataformas autorizadas.

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