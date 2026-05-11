Policía disparó contra el perro de un habitante de calle señalado de maltratar al animal en Rionegro

Consternación e indignación ha desatado el más reciente hecho, en Rionegro, Antioquia, en el que un uniformado disparó en contra de un perro que intentó defender a su dueño tras ser retenido por las autoridades.

En las imágenes, que ya son virales en redes sociales, se observa el instante en el que el canino ladra e intenta morder al uniformado durante el procedimiento.

Pese a que ciudadanos intentan alejar al animal, que llevaba su respectiva correa y arnés, el uniformado accionó el arma que tenía en su mano generando, al parecer, la muerte del canino.

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Policía disparó contra un perro en Rionegro

Según la publicación, compartida por la página oficial de Colombia Oscura en X, el hecho se presentó en el centro del municipio cuando las autoridades capturaron a un reciclador que, al parecer, era el dueño del animal y que habría sido señalado de maltratar al mismo.

Después de que el peludo recibe el impacto de bala, por parte del uniformado, este queda inmóvil, mueve por última vez su cola y termina tendido en el suelo. El hecho generó los gritos desesperados de la ciudadanía, quienes reaccionaron de inmediato en contra del policía al lanzarle objetos.

La furia de la comunidad tuvo que ser contenida por medio de más uniformados, quienes intervinieron para que el policía que ocasionó la presunta muerte del animal no recibiera agresiones por parte de los presentes.

El hecho ya ha generado gran indignación en redes sociales, pues cientos de internautas manifestaron que el perro pudo haber sido retenido por medio de la correa y arnés que llevaba puesto.

Así mismo, distintos proteccionistas de animales se encuentran exigiendo a las autoridades una investigación disciplinaria contra el uniformado. Hasta el momento, las autoridades no se han pronunciado ante lo sucedido.

“Solicitamos y exigimos a la Policía de Rionegro, Antioquia, y su Alcaldía de Rionegro, una investigación exhaustiva de este caso. No hay derecho a la reacción de este uniformado con este pobre peludo que por obvios motivos se encontraba desorientado. Fatal procedimiento”, señaló el proteccionista y rescatista de animales Andrés Preciado.

Leyes que defienden a los animales en Colombia

Según la ley 2455 del 2025, el que, maltrate a un animal doméstico, amansado, silvestre vertebrado o exótico vertebrado causándole la muerte, incurrirá en pena de prisión de 32 a 56 meses, inhabilidad especial de 2 a 5 años para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales, prohibición de adquisición, tenencia, cuidado y refugio de animales y multa de 30 a 60 salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Dentro de las circunstancias de agravación punitiva se encuentra cuando el hecho es cometido por servidor público o quien ejerza funciones públicas.