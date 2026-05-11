Nequi regalará hasta $5 millones a usuarios que hagan este sencillo trámite en la app

Nequi sorprendió a sus usuarios con una nueva campaña que promete entregar premios de hasta $5 millones a quienes realicen un sencillo proceso dentro de la aplicación.

La iniciativa, llamada “Dale un Giro a tu Día”, busca incentivar el envío y recepción de remesas internacionales durante el mes de las madres.

La campaña estará activa entre el 20 de abril y el 24 de mayo de 2026 y permitirá que los usuarios acumulen puntos cada vez que reciban dinero del exterior a través de remesadoras aliadas o mediante la herramienta “Giros a un Link”.

Así puede participar por premios de hasta $5 millones en Nequi

Según explicó la plataforma, los usuarios que reciban plata del exterior por primera vez comenzarán con un puntaje inicial de 20 puntos. Después, podrán seguir acumulando 10 puntos por cada remesa o giro exitoso igual o superior a $580.000.

Nequi aclaró que los premios se entregarán a las personas que más puntos sumen al finalizar la campaña. En caso de empate, ganará quien haya recibido el monto más alto de dinero durante el periodo establecido.

Entre los incentivos confirmados aparecen premios de:

$5 millones para los primeros lugares.

Bonos de $2 millones.

Premios de $1 millón.

Incentivos de $500 mil.

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Además, los premios serán abonados directamente a las cuentas Nequi dentro de los 20 días hábiles posteriores al cierre de la campaña.

Remesas siguen creciendo en Colombia

La estrategia de Nequi llega en medio del crecimiento histórico de las remesas en Colombia. Según cifras del Banco de la República, el país recibió US$13.098 millones en remesas, cifra que representó un aumento del 10,5 % frente a 2024.

Desde la plataforma financiera señalaron que esta iniciativa también busca impulsar el uso de herramientas digitales para recibir dinero desde el exterior de manera más rápida y sencilla.

Eso sí, Nequi recordó que solo contarán las remesas exitosas superiores a $580.000 y que los usuarios deben tener su cuenta activa y sin bloqueos para poder participar en la dinámica.