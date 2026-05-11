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Estos son los países afectados por el brote internacional de hantavirus

Estos son los seis países con casos confirmados de hantavirus. ¿Cuáles son?

Hantavirus
Foto: AFP

Noticias RCN

mayo 11 de 2026
12:58 p. m.
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El hantavirus volvió a encender las alertas sanitarias internacionales luego de que se confirmaran contagios en seis países relacionados con un brote detectado en el crucero MV Hondius.

Las autoridades sanitarias reportaron casos en Países Bajos, Reino Unido, Alemania, Suiza, Francia y Estados Unidos.

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La Organización Mundial de la Salud (OMS) confirmó seis casos positivos y un séptimo probable. Además, el brote ya deja tres personas fallecidas.

¿Qué es el hantavirus y cómo se transmite?

El hantavirus es una enfermedad viral que se transmite principalmente por contacto con heces, orina o saliva de roedores infectados. Las personas también pueden contagiarse al inhalar partículas contaminadas en espacios cerrados o con poca ventilación.

Según la OMS, la cepa detectada en este brote sería la variante Andes, presente en Sudamérica y considerada una de las pocas capaces de transmitirse entre humanos.

Los síntomas iniciales suelen parecerse a los de una gripe fuerte: fiebre, dolor muscular, fatiga y problemas respiratorios. En algunos casos, la enfermedad puede evolucionar rápidamente hacia neumonía severa o insuficiencia respiratoria.

Las autoridades sanitarias mantienen monitoreo sobre los pasajeros y tripulantes que estuvieron a bordo del crucero MV Hondius, embarcación que inició su recorrido en Ushuaía, Argentina, el pasado 1 de abril.

¿Cuáles son los países con casos de hantavirus?

El país más afectado hasta ahora es Países Bajos, donde murieron dos turistas neerlandeses que habían viajado por Sudamérica antes de embarcar. Además, el médico del barco también dio positivo y permanece aislado.

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En Reino Unido se confirmaron dos contagios y existe un tercer caso probable. Uno de los pacientes tuvo que ser trasladado a cuidados intensivos en Sudáfrica tras presentar complicaciones respiratorias.

Alemania reportó la muerte de una mujer que desarrolló neumonía durante el viaje. Posteriormente, las pruebas confirmaron infección por hantavirus.

Suiza confirmó otro caso en un pasajero que presentó síntomas después de regresar desde Sudáfrica y Catar.

Francia también notificó una paciente positiva al virus, cuyo estado de salud se deterioró recientemente, mientras que Estados Unidos confirmó un contagio entre los pasajeros del crucero y otro posible caso con síntomas leves.

Las autoridades internacionales continúan rastreando contactos para evitar nuevos contagios asociados al brote.

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El aumento de casos de hantavirus en distintos países mantiene la atención de organismos sanitarios internacionales, especialmente por la posibilidad de transmisión entre personas detectada en esta variante.

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