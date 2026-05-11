Confirman cuánto recibirán de prima los trabajadores en 2026 y la fecha máxima de pago en junio

Miles de trabajadores en Colombia ya comienzan a sacar cuentas sobre el pago de la prima de servicios de mitad de año, una de las prestaciones sociales más esperadas por los empleados formales del país.

Para 2026, el Ministerio del Trabajo recordó que las empresas deberán realizar este pago a más tardar el próximo 30 de junio.

La prima corresponde a un reconocimiento económico que reciben los trabajadores por el tiempo laborado durante el semestre. Según lo establecido en la Ley 1788 de 2016, este beneficio equivale a 30 días de salario por cada año trabajado y se divide en dos pagos: uno en junio y otro en diciembre.

¿Cuánto recibirán los trabajadores de prima en 2026?

El valor depende del salario del trabajador y del tiempo laborado durante el semestre. En el caso de quienes ganan el salario mínimo y trabajaron los seis meses completos, la prima de mitad de año podría acercarse a $1 millón.

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Esto ocurre porque el cálculo toma como base el salario mínimo de 2026, fijado en $1.750.905, además del auxilio de transporte de $249.095. En total, la base salarial llega a $2 millones.

La fórmula utilizada normalmente para calcular la prima es proporcional al tiempo trabajado. Por esa razón, quienes no hayan laborado el semestre completo recibirán un monto menor.

Estas son las fechas límite para pagar la prima

El primer pago deberá realizarse máximo hasta el 30 de junio de 2026, mientras que la segunda prima del año tendrá como fecha límite los primeros 20 días de diciembre.

La prestación aplica para trabajadores con contrato laboral formal, incluyendo contratos a término fijo, indefinido y por obra o labor. Sin embargo, generalmente no cobija a contratistas por prestación de servicios ni a empleados con salario integral.