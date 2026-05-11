CANAL RCN
Economía

Confirman cuánto recibirán de prima los trabajadores en 2026 y la fecha máxima de pago en junio

Los trabajadores en Colombia ya conocen cuánto podrían recibir de prima en junio de 2026 y cuál será la fecha máxima para el pago de esta prestación social.

Confirman cuánto recibirán de prima los trabajadores en 2026 y la fecha máxima de pago en junio
Foto: Freepik

Noticias RCN

mayo 11 de 2026
12:51 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Miles de trabajadores en Colombia ya comienzan a sacar cuentas sobre el pago de la prima de servicios de mitad de año, una de las prestaciones sociales más esperadas por los empleados formales del país.

Trabajadores que recibieron bono de dotación en el primer cuatrimestre de 2026: ¿Cómo saber si aplica?
RELACIONADO

Trabajadores que recibieron bono de dotación en el primer cuatrimestre de 2026: ¿Cómo saber si aplica?

Para 2026, el Ministerio del Trabajo recordó que las empresas deberán realizar este pago a más tardar el próximo 30 de junio.

La prima corresponde a un reconocimiento económico que reciben los trabajadores por el tiempo laborado durante el semestre. Según lo establecido en la Ley 1788 de 2016, este beneficio equivale a 30 días de salario por cada año trabajado y se divide en dos pagos: uno en junio y otro en diciembre.

¿Cuánto recibirán los trabajadores de prima en 2026?

El valor depende del salario del trabajador y del tiempo laborado durante el semestre. En el caso de quienes ganan el salario mínimo y trabajaron los seis meses completos, la prima de mitad de año podría acercarse a $1 millón.

Gobierno elimina la prima especial de servicios para los miembros del Congreso a partir del 20 de julio
RELACIONADO

Gobierno elimina la prima especial de servicios para los miembros del Congreso a partir del 20 de julio

Esto ocurre porque el cálculo toma como base el salario mínimo de 2026, fijado en $1.750.905, además del auxilio de transporte de $249.095. En total, la base salarial llega a $2 millones.

La fórmula utilizada normalmente para calcular la prima es proporcional al tiempo trabajado. Por esa razón, quienes no hayan laborado el semestre completo recibirán un monto menor.

Estas son las fechas límite para pagar la prima

El primer pago deberá realizarse máximo hasta el 30 de junio de 2026, mientras que la segunda prima del año tendrá como fecha límite los primeros 20 días de diciembre.

La prestación aplica para trabajadores con contrato laboral formal, incluyendo contratos a término fijo, indefinido y por obra o labor. Sin embargo, generalmente no cobija a contratistas por prestación de servicios ni a empleados con salario integral.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Uber

Uber lanza código PIN personal en Colombia: qué es y cómo activarlo

Dólar

Dólar en Colombia arrancó la semana con sorpresivo movimiento: así se cotiza este 11 de mayo

Ejército Nacional

Nueva convocatoria del Ejército Nacional: así puede aplicar a los cupos disponibles en 2026

Otras Noticias

Venezuela

Confirman la muerte del preso político José Manuel García Sabino en cárcel de Venezuela

El caso se conoce apenas dos días después de que las autoridades admitieran la muerte de Víctor Quero Navas.

UNGRD

Mapa del escándalo de la UNGRD: quiénes están presos, los que siguen libres y los prófugos

Tras la libertad de Sandra Ortiz por vencimiento de términos, se reconfigura el mapa alrededor del mayor caso de corrupción del actual gobierno.

Álvaro Uribe

“Era tan amable”: Álvaro Uribe recordó a Yeison Jiménez durante su charla con Westcol

Independiente Santa Fe

Santa Fe y el dato que lo pone como favorito ante América en Bogotá: vea el reciente historial

Contraloría General de la República

Contraloría advierte a la Supersalud por deterioro de las EPS intervenidas y cita mesa de trabajo