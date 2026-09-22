Contraloría alerta que se necesitan más de $ 4 billones para cumplir con las pensiones

Hay preocupación por las pensiones de final de año, luego de los graves números que presentó la ministra de Trabajo, Natalia López, acerca del déficit en Colpensiones.

Ante la Comisión Séptima del Senado, la jefa de cartera reveló que el déficit es de 4.8 billones de pesos durante el debate que se adelanta acerca del Presupuesto General de la Nación 2027.

¿De cuánto es el déficit para noviembre y diciembre?

“Para noviembre y diciembre de este año, hoy tenemos un déficit de casi cinco billones para suplir las pensiones que hacen falta por suplir (…) Colpensiones no cuenta con esos recursos”, advirtió López con respecto a las pensiones para finales del año en curso.

La ministra sostuvo que desde el Gobierno Nacional se están analizando alternativas para no afectar a los pensionados y recordó que el 1 de abril de 2027 se pondrá en marcha la reforma pensional, otro aspecto que cambia los planes.

Esta situación también ha sido estudiada por la Contraloría y la entidad señaló que se necesitan más de 4.2 billones de pesos para cumplir con los pagos. Recordó que para 2026, en el PGN se destinaron $ 75.58 billones para Colpensiones, de lo cual gran parte ($ 72.80 billones) tuvo como destino cumplir con los jubilados.

Los números que preocupan en la Contraloría

No obstante, las cifras tuvieron un sacudón por el aumento del 23.7 % del salario mínimo, según el ente de control. Teniendo en cuenta que el crecimiento fue aproximadamente del 7.5 %, el resultado fue una desviación en los recursos contemplados inicialmente en el presupuesto.

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Al momento de hacer los cálculos pertinentes, la Contraloría concluyó que “el incremento no previsto de las obligaciones pensionales podría requerir recursos adicionales del Gobierno Nacional, aún cuando este haya cumplido con los aportes inicialmente presupuestados”.

En ese orden de ideas, hizo un llamado a prever y disponer de recursos de las pensiones que deben cumplirse.