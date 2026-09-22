Bogotá: más de 1.500 árboles estarían en riesgo de caída por demoras en su intervención

A la inseguridad se suma una nueva amenaza al caminar en parques y zonas verdes de Bogotá. Cifras de la Secretaría de Ambiente y el Jardín Botánico advierten que 1.515 árboles de alto riesgo siguen sin ser intervenidos en la ciudad.

La denuncia, realizada por la concejal Diana Diago, señala además que el 50,65% del presupuesto para el mantenimiento del arbolado urbano seguía sin ser utilizado a corte del 30 de junio de 2026.

Y el año anterior, de 6.367 millones de pesos entregados por Fondiger (o FONDIGER) para mitigar los riesgos asociados a los árboles en mal estado, se ejecutaron, apenas, 3.800 millones.

El Distrito enfrenta 12 procesos judiciales por daños ocasionados con la caída de árboles:

Desde enero de 2024, la cartera distrital de Ambiente ha autorizado la intervención de 8.302 árboles por riesgo de caída. Sin embargo, 1.515 siguen pendientes de revisión.

“El Distrito ya sabe cuáles árboles representan un riesgo. No podemos esperar a que uno caiga y cause una tragedia para actuar. La prevención tiene que ser ahora, no después de que ocurra una emergencia”, alertó la concejal Diago.

“El Distrito”, según la cabildante, “tiene las herramientas para actuar, pero la respuesta no está siendo suficiente”. No actuar a tiempo habría enfrentado al Distrito a 13 procesos judiciales de reparación directa, de los cuales solo uno ha terminado, y 27 trámites de conciliación extrajudicial por daños ocasionados con la caída de árboles.

RELACIONADO Dos personas quedaron atrapadas tras la caída de un árbol sobre un vehículo particular

“No podemos esperar”

La concejal Diago advirtió en su informe que “no podemos esperar a que un árbol caiga, cause daños y después el distrito tenga que responder en los tribunales. Hoy hay 1.515 árboles que ya sabemos que representan un riesgo. Hay que intervenirlos ahora, antes de que tengamos nuevas víctimas, nuevos daños y nuevos procesos jurídicos contra el Distrito”.

E indicó que “el propio Jardín Botánico reconoce que no tiene la capacidad operativa suficiente para atender todas las autorizaciones de emergencia. Hoy tenemos 1.515 árboles pendientes de intervención y, al mismo tiempo, más de $2.300 millones sin ejecutar de los recursos asignados para el mantenimiento del arbolado”.