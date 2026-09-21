Día Mundial del Alzheimer: señales que aparecen en lo cotidiano

En el Día Mundial del Alzheimer, que se conmemora cada 21 de septiembre, la atención vuelve a una enfermedad que puede comenzar con cambios aparentemente pequeños.

Olvidar información reciente, perderse en lugares conocidos o tener dificultades para realizar tareas habituales son algunas señales que merecen atención.

La enfermedad de Alzheimer es la forma más común de demencia y afecta progresivamente la memoria, el pensamiento y la capacidad de realizar actividades cotidianas. La Organización Mundial de la Salud estima que entre el 60 % y el 70 % de los casos de demencia corresponden a Alzheimer.

¿Qué cambios cotidianos pueden ser una señal de Alzheimer?

Uno de los primeros indicios puede ser una pérdida de memoria que empieza a interferir con la vida diaria. No se trata simplemente de olvidar ocasionalmente un nombre o una cita y recordarla después, sino de repetir preguntas, olvidar información recién aprendida o depender cada vez más de notas y familiares para tareas que antes se realizaban sin ayuda.

También pueden aparecer dificultades para planificar o resolver problemas. Por ejemplo, seguir una receta conocida, organizar las cuentas del hogar o completar una actividad habitual puede convertirse en una tarea mucho más complicada.

Otro cambio que puede llamar la atención ocurre al realizar actividades conocidas. Una persona puede tener dificultades para completar una tarea que ha hecho durante años, incluso cuando conoce cada uno de sus pasos.

La orientación también puede verse afectada. Perderse en un lugar conocido, confundir fechas o perder la noción del tiempo son señales descritas por la OMS.

¿Qué otras señales deberían observar familiares y cuidadores?

Los cambios no siempre empiezan por la memoria. También pueden presentarse problemas para encontrar palabras, seguir una conversación o tomar decisiones.

Asimismo, algunas personas pueden experimentar cambios de ánimo, personalidad o comportamiento, retirarse de actividades sociales que antes disfrutaban o mostrar menor interés por otras personas.

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La clave está en observar si estos cambios son nuevos, persistentes y empiezan a afectar la autonomía. Una señal aislada no permite diagnosticar Alzheimer. Existen además otras condiciones que pueden provocar problemas de memoria o pensamiento, algunas de ellas tratables o reversibles.

Por eso, cuando los cambios comienzan a interferir con las actividades habituales, lo recomendable es consultar a un profesional de salud para determinar qué está ocurriendo y si se requieren estudios adicionales.