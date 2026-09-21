CANAL RCN
Salud y Bienestar

Día Mundial del Alzheimer: señales que aparecen en lo cotidiano

¿Olvidos normales o Alzheimer? Estos son los cambios cotidianos que pueden ser una señal de alerta.

alzheimer-cambios-cotidianos-senales-alerta
Foto: diseñado por Magnific

Noticias RCN

septiembre 21 de 2026
09:53 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En el Día Mundial del Alzheimer, que se conmemora cada 21 de septiembre, la atención vuelve a una enfermedad que puede comenzar con cambios aparentemente pequeños.

Olvidar información reciente, perderse en lugares conocidos o tener dificultades para realizar tareas habituales son algunas señales que merecen atención.

El 45% de los casos de demencia podrían prevenirse con cambios en el estilo de vida: esto reveló la OMS
RELACIONADO

El 45% de los casos de demencia podrían prevenirse con cambios en el estilo de vida: esto reveló la OMS

La enfermedad de Alzheimer es la forma más común de demencia y afecta progresivamente la memoria, el pensamiento y la capacidad de realizar actividades cotidianas. La Organización Mundial de la Salud estima que entre el 60 % y el 70 % de los casos de demencia corresponden a Alzheimer.

¿Qué cambios cotidianos pueden ser una señal de Alzheimer?

Uno de los primeros indicios puede ser una pérdida de memoria que empieza a interferir con la vida diaria. No se trata simplemente de olvidar ocasionalmente un nombre o una cita y recordarla después, sino de repetir preguntas, olvidar información recién aprendida o depender cada vez más de notas y familiares para tareas que antes se realizaban sin ayuda.

También pueden aparecer dificultades para planificar o resolver problemas. Por ejemplo, seguir una receta conocida, organizar las cuentas del hogar o completar una actividad habitual puede convertirse en una tarea mucho más complicada.

Beber 2 o 3 tazas de café al día se asocia con menor riesgo de demencia, según estudio
RELACIONADO

Beber 2 o 3 tazas de café al día se asocia con menor riesgo de demencia, según estudio

Otro cambio que puede llamar la atención ocurre al realizar actividades conocidas. Una persona puede tener dificultades para completar una tarea que ha hecho durante años, incluso cuando conoce cada uno de sus pasos.

La orientación también puede verse afectada. Perderse en un lugar conocido, confundir fechas o perder la noción del tiempo son señales descritas por la OMS.

¿Qué otras señales deberían observar familiares y cuidadores?

Los cambios no siempre empiezan por la memoria. También pueden presentarse problemas para encontrar palabras, seguir una conversación o tomar decisiones.

Asimismo, algunas personas pueden experimentar cambios de ánimo, personalidad o comportamiento, retirarse de actividades sociales que antes disfrutaban o mostrar menor interés por otras personas.

Qué es el síndrome de Korsakoff y por qué el alcohol puede provocar demencia
RELACIONADO

Qué es el síndrome de Korsakoff y por qué el alcohol puede provocar demencia

La clave está en observar si estos cambios son nuevos, persistentes y empiezan a afectar la autonomía. Una señal aislada no permite diagnosticar Alzheimer. Existen además otras condiciones que pueden provocar problemas de memoria o pensamiento, algunas de ellas tratables o reversibles.

Por eso, cuando los cambios comienzan a interferir con las actividades habituales, lo recomendable es consultar a un profesional de salud para determinar qué está ocurriendo y si se requieren estudios adicionales.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Gobierno Nacional

Arranca la primera fase del plan de choque en salud del Gobierno Nacional: ¿A quiénes priorizará?

Cuidado personal

Estudio reveló cuáles son las expectativas de los jóvenes durante la primera cita

Invima

Invima alerta por 49 medicamentos y suplementos fraudulentos vendidos por internet

Otras Noticias

Iván Cepeda

Fiscalía citó a gerentes y contadores de campañas de Iván Cepeda y Carolina Corcho

Las diligencias judiciales se realizarán el 23 y 24 de septiembre por posibles inconsistencias en informes presentados al Consejo Nacional Electoral.

Resultados lotería

Resultado de las loterías de Cundinamarca y Tolima de hoy, lunes 21 de septiembre de 2026

Consulta los resultados oficiales de la Lotería de Cundinamarca y la Lotería del Tolima del lunes 21 de septiembre. Verifica si tu número es ganador y conoce los premios.

Estadio El Campín

¿Peligra la final en El Campín? Sencia solicita que sea en Techo

Viral

¿Jorge Barón participará en ‘Stream Fighters 5’?: la curiosa propuesta del presentador

Turismo

Top 10 de las mejores aerolíneas del mundo, según los ‘World Airline Awards’ 2026