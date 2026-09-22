Peligro de desborde: cierran importante tramo de las Cataratas de Iguazú por la furia de El Niño

Una de las zonas más importantes y atractivas de las Cataratas de Iguazú es 'La Garganta del Diablo', que, gracias a las impresionantes vistas que se pueden tener desde una de las pasarelas de esta parte del parque nacional, atrae a miles de turistas diariamente; durante el recorrido, además, se pueden visitar las cataratas con vistas desde suelo argentino y suelo brasileño.

En videos publicados recientemente por visitantes a este importante punto turístico, se observa cómo el caudal del río está alcanzando niveles máximos superando los 8 millones de litros por segundo y al borde de alcanzar las pasarelas donde los visitantes se ubican para tomar fotografías o disfrutar del paisaje. Sin embargo, los turistas no han dimensionado el peligro que puede significar estar en estos puentes mientras el agua está a punto de llegar a sus pies.

Cierre de 'La Garganta del Diablo por 40 días'

Con el fin de preservar las estructuras y garantizar la seguridad de los visitantes, el Parque Nacional Iguazú decidió cerrar de manera preventiva las pasarelas del circuito de 'La Garganta del Diablo' por 40 días.

Directivas del parque decidieron actuar de manera inmediata y retirar las estructuras que permiten la llegada de los turistas hasta el salto principal antes de que los niveles de agua sigan aumentando y, por la fuerza, sean destruidos.

Los otros sectores que componen al parque, incluidas las zonas de cataratas seguirán abiertos al público para que los puntos panorámicos sigan siendo parte del recorrido turístico.

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Alerta por el fenómeno de El Niño

Los pronósticos meteorológicos no son los más alentadores para las próximas semanas y las precipitaciones que se pueden presentar, principalmente en el estado de Paraná, tienen un impacto directo en la cuenca de Iguazú y de este modo se genera el aumento en el volumen del agua que llega hasta las cataratas.