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Suiza conectará con Bogotá sin escalas desde octubre de 2026 por cuarta temporada consecutiva

La aerolínea opera en periodos determinados de tiempo que en las cuatro temporadas ha coincidido con el invierno europeo.

Aerolínea Suiza retoma vuelos entre Zúrich y Bogotá.
Foto: Freepik

Noticias RCN

septiembre 22 de 2026
09:39 a. m.
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La aerolínea suiza Edelweiss reafirma su conectividad con Colombia tras confirmar la cuarta temporada consecutiva con rutas directas entre Zúrich y Bogotá; la operación, que funciona en periodos determinados de tiempo, reiniciará los vuelos desde el 25 de octubre e irá hasta marzo del 2027.

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El CEO de la compañía, Bernd Bauer, se reunió con representantes del Instituto Distrital de Turismo de Bogotá con el fin de fortalecer la llegada de viajeros internacionales al país, así como facilitar la salida de viajeros colombianos hacia Europa.

Así funcionarán las rutas entre Zúrich y Bogotá

La ruta operará con viajes directos de la capital suiza hacia Bogotá y con retorno a Europa desde Cartagena; serán dos vuelos por semana, los días miércoles y domingo; según la web oficial de la aerolínea, el trayecto entre Suiza y Bogotá tiene una duración total de 11 horas con 45 minutos, con una distancia recorrida de 8.456 kilómetros.

La compañía suiza empezó a operar con este recorrido desde 2023, iniciando con una prueba piloto y gracias a los buenos resultados económicos y de flujo de turistas, continuaron durante dos temporadas más hasta consolidarse como una elección constante de viajeros de Europa y Colombia.

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Inclusión de los Airbus A350-900

Uno de los grandes cambios que tendrá la operación para la nueva temporada de viajes es el cambio de aeronaves, retirando el antiguo Airbus A340-300 para pasar al Airbus A350-900, que significará una importante mejora en la experiencia de los usuarios, con mayor espacio y cabinas más silenciosas.

"También abordamos acciones de promoción y fortalecimiento comercial junto a las agencias de viajes asociadas, buscando aprovechar esta nueva conexión para posicionar a Bogotá en el mercado suizo y facilitar la comercialización del destino", informó la Oficina de Turismo de Bogotá después de la reunión sostenida con los directivos de la aerolínea internacional.

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