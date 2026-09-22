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Así queda el partido entre Colombia Femenina Sub-20 y Corea del Norte, en el Mundial 2026, según la inteligencia artificial

La selección ganadora enfrentará en la final a España o Italia.

Foto: Selección Colombia.

Nicolás Forero

septiembre 22 de 2026
11:19 a. m.
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La Selección Colombia Femenina Sub-20, en busca de un cupo a la gran final del Mundial 2026 que se está jugando en Polonia, enfrentará a Corea del Norte, las últimas campeonas.

El partido se jugará el miércoles 23 de septiembre, a las 11:30 de la mañana (hora de Colombia), en el Estadio Municipal ŁKS, situado en Łódź.

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En las instancias definitivas, la Selección Colombia ha vencido 1-0 a Polonia y Nigeria de manera agónica.

Mientras tanto, Corea del Norte derrotó 2-0 a Japón y, posteriormente, en los minutos de adición del encuentro de cuartos de final, venció por la misma diferencia a Canadá.

¿Cuánto queda el partido entre la Selección Colombia Femenina Sub-20 y Corea del Norte? Esto predijo la IA

De acuerdo con la inteligencia artificial, Corea del Norte es la selección favorita y tendría un 65 % de posibilidades de ganar y pasar a la final del Mundial Femenino Sub-20 2026.

"La selección asiática parte como favorita porque ganó todos sus partidos y ya venció 3-0 a Colombia durante la fase de grupos. Sin embargo, la 'tricolor' ha mejorado en las rondas eliminatorias y podría plantear un encuentro más cerrado", detalló la inteligencia artificial.

"Veo a Colombia resistiendo durante buena parte del juego e incluso marcando, pero Corea del Norte tiene mayor poder ofensivo y experiencia en estas instancias", agregó la herramienta digital.

¿Cuál es la otra semifinal del Mundial Femenino Sub-20 y a qué hora se juega?

Las otras dos selecciones que continúan con el sueño de conquistar el Mundial Femenino Sub-20 2026 son Italia y España.

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Esas dos escuadras europeas se encontraran frente a frente el miércoles 23 de septiembre, también en el Estadio Municipal ŁKS, pero a partir de las 8:00 de la mañana (hora de Colombia).

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