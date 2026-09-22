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Mhoni Vidente sorprendió con inquietante predicción sobre el futuro de Nicolás Maduro

La astróloga también reveló lo que podría pasar próximamente en Venezuela.

Foto: diseñado por ChatGPT.

Noticias RCN

septiembre 22 de 2026
08:27 a. m.
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En los últimos días, Mhoni Vidente analizó sus cartas y no solo se refirió al panorama que podría avecinarse en Venezuela, sino que también habló de la situación jurídica que sigue enfrentando Nicolás Maduro.

El expresidente fue capturado por los militares estadounidenses en la madrugada del 3 de enero de 2026 y desde ese entonces se encuentra recluido en el Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn, en Nueva York.

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En cada una de las audiencias que se han llevado a cabo, Nicolás Maduro no ha aceptado cargos y su defensa continúa buscando argumentos para recuperar su libertad.

Sin embargo, Mhoni Vidente sorprendió con una llamativa predicción sobre su futuro. ¿Cuál fue? Descubra los detalles aquí en Noticias RCN.

Mhoni Vidente no visualiza que Nicolás Maduro, expresidente de Venezuela, pueda quedar en libertad

De acuerdo con las últimas cartas interpretadas por Mhoni Vidente, Nicolás Maduro no volvería a recuperar su vida de antes, sino que se continuaría enfrentando a la exigente prisión estadounidense.

"El presidente Donald Trump va a dejar completamente libre o a llevar completamente el juicio de la esposa de Nicolás Maduro. Sin embargo, Alex Saab, que es el ejecutor financiero de Venezuela, va a estar dando declaraciones fuertes sobre él", detalló Mhoni Vidente.

"Así que Nicolás Maduro nunca va a salir de la cárcel", agregó la reconocida astróloga de origen cubano.

¿Qué pasará en Venezuela a nivel político?

Según Mhoni Vidente, Donald Trump continuará monitoreando la situación de Venezuela y próximamente tendrá un nuevo diálogo con Delcy Rodríguez.

Además, de acuerdo con ella, la época de las nuevas elecciones llegaría sí o sí en el 2027.

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"Donald Trump quiere hablar con la gente de Venezuela y hacer negociaciones para un nuevo comienzo en ese país", dijo Mhoni Vidente.

"El próximo año van a ir a elecciones y, sea quien sea el que gane, se va a quedar. María Corina va a estar fuerte y va a tomar decisiones sabias", concluyó la astróloga.

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