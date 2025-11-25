CANAL RCN
Economía

Aerolínea lanzó BLACK SMART con tarifas desde $49.300 para viajar desde diciembre hasta agosto de 2026

Foto: Freepik

Noticias RCN

noviembre 25 de 2025
03:51 p. m.
JetSMART, reconocida como la Mejor Low Cost de Suramérica en los Skytrax Awards 2025, anunció el lanzamiento de BLACK SMART, una campaña especial por temporada de Black Friday que llega con algunos de los precios más bajos del mercado.

La aerolínea de ultra bajo costo presentó tarifas desde $49.300 por trayecto en rutas nacionales, con descuentos que alcanzan el 70%, y valores desde $568.600 en vuelos internacionales, donde aplican rebajas de hasta el 18%.

La propuesta busca que los colombianos puedan adelantarse a la temporada navideña y planear viajes para 2026 con mayor flexibilidad y precios de 2025, un atractivo que llega justo en época de compras y promociones.

Fechas, disponibilidad y beneficios para planear viajes

La promoción BLACK SMART estará disponible hasta el 3 de diciembre para vuelos nacionales e internacionales.

En el caso de las rutas dentro de Colombia, los tiquetes serán válidos para viajar entre el 1 de diciembre de 2025 y el 31 de agosto de 2026. Para vuelos al exterior, la ventana de uso se extiende del 9 de diciembre de 2025 al 30 de junio de 2026.

JetSMART aclaró que las tarifas promocionales están sujetas a disponibilidad y podrían no aplicar en fechas de alta demanda. Aun así, se convierte en una oportunidad ideal para quienes desean organizar vacaciones con tiempo o aprovechar precios reducidos para escapadas de mitad de año.

“BLACK SMART reúne descuentos pensados para que los viajeros puedan acceder a la experiencia de volar SMART con mayor facilidad, encontrando precios competitivos y una propuesta diseñada para responder a sus necesidades”, señaló Carolina Ruíz, Gerente Comercial de JetSMART en Colombia.

Más rutas, más beneficios y una flota eficiente

JetSMART actualmente conecta 10 destinos en Colombia a través de 19 rutas domésticas, además de 7 internacionales que fortalecen la conectividad del país. La aerolínea opera una de las flotas más jóvenes de la región, compuesta por 50 Airbus A320neo, modelos que reducen consumo y emisiones de CO₂.

Adicionalmente, gracias a su cooperación con American Airlines, los usuarios pueden acumular y redimir millas en AAdvantage®, accediendo a beneficios y una red global de destinos.

