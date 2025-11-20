La aerolínea que opera en Colombia y alcanzó 50 millones de pasajeros: así avanza su expansión

JetSMART alcanzó un hito que pocas aerolíneas en la región pueden contar, pues llegó a 50 millones de pasajeros transportados en solo nueve años de operación.

Pero más allá de la cifra, hay un dato que deja ver un cambio profundo en la forma de viajar en Sudamérica: más de 15 millones de personas volaron por primera vez gracias a esta aerolínea. Esto significa que, para muchos hogares, el avión dejó de ser un lujo y se convirtió en un medio de transporte posible.

La compañía, que opera en Colombia desde 2019, también alcanzó otros dos hitos simultáneos: 50 aviones en su flota y 50 destinos en la región, consolidándose como una de las expansiones más rápidas del modelo low cost en América Latina.

Jetsmart, una aerolínea que cambió la forma de viajar en la región

En 2016 JetSMART era apenas un proyecto con un solo avión. Hoy es la tercera aerolínea con más pasajeros en Sudamérica —sin contar el mercado doméstico de Brasil— y una de las que más ha crecido en número de rutas, capacidad y operación.

Durante 2025 transportará 15 millones de pasajeros, un aumento del 41 % frente al año anterior.

Detrás de ese crecimiento hay un fenómeno social poco visible pero contundente, pues personas que nunca habían viajado en avión ahora pueden hacerlo por tarifas más bajas, rutas directas y operaciones que conectan ciudades secundarias sin pasar por capitales.

Ese cambio, según la compañía, dinamiza el turismo regional y ampliado las oportunidades de movilidad para trabajadores, familias y estudiantes.

La flota de 50 aviones A320 y A321 —una de las más jóvenes del continente— también explica parte del crecimiento. La empresa asegura operar con altos niveles de puntualidad y eficiencia, elementos clave para mantener el modelo de bajo costo.

La expansión que viene: más rutas, más aviones y más conectividad

Hasta ahora, JetSMART ha conectado más de 85 rutas entre Chile, Argentina, Perú, Colombia, Brasil, Uruguay, Paraguay, Ecuador y República Dominicana.

A mediano y largo plazo, la aerolínea tiene un pedido confirmado con Airbus para llegar a 120 aeronaves hacia 2031, lo que abrirá paso a nuevas rutas dentro y fuera de Sudamérica.

Además, la compañía destaca que el costo por asiento es de los más bajos del continente, lo que ha empujado a otras aerolíneas a ajustar precios y ampliar la oferta en la región.

JetSMART celebra 50 millones de pasajeros, su avión 50 y su destino 50, pero su impacto mayor está en otro número millones de sudamericanos que tuvieron su primer vuelo gracias a un modelo que democratizó el transporte aéreo.