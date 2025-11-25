CANAL RCN
Venezuela lanzó un ultimátum de 48 horas a aerolíneas en plena estampida de vuelos cancelados

Air Europa, Plus Ultra e Iberia suspendieron operaciones hacia Caracas mientras crece el temor por las restricciones emitidas por Estados Unidos.

noviembre 25 de 2025
01:27 p. m.
Tras la advertencia emitida por Estados Unidos sobre posibles riesgos en el área del aeropuerto de Maiquetía, Venezuela, se detonó una cadena de cancelaciones que rápidamente paralizó rutas esenciales con Europa y obligó a cambios de itinerario en vuelos que incluso no tenían destino en Caracas.

En este ambiente, la Autoridad de Aviación Civil de Venezuela difundió un comunicado que encendió todas las alarmas.

La advertencia provocó incertidumbre entre pasajeros, aerolíneas y operadores internacionales, que deberán tomar decisiones aceleradas.

Aerolíneas cancelaron viajes desde y hacia Venezuela por alertas emitidas por EE. UU.

La crisis se agudizó a partir del domingo, cuando varias aerolíneas internacionales se adhirieron a la recomendación emitida por el Gobierno de Estados Unidos.

La alerta advertía sobre la posibilidad de operaciones militares en las inmediaciones del aeropuerto de Maiquetía y zonas del Caribe, lo que llevó a múltiples compañías a suspender rutas y a ajustar de inmediato sus planes de vuelo.

Entre las afectadas más recientes están Air Europa y Plus Ultra, que dejaron sin servicio a cientos de viajeros en cuestión de horas.

Pero el golpe más fuerte lo dio Iberia, que anunció la suspensión total de todas sus operaciones hacia Venezuela hasta el próximo lunes.

La aerolínea ofreció una medida excepcional: todos los pasajeros con vuelos programados entre el lunes y el domingo 30 de noviembre podrán reagendar sus tiquetes incluso hasta febrero de 2026.

Venezuela lanzó advertencia a aerolíneas por cancelación de vuelos

En este clima, la respuesta del Gobierno venezolano no tardó. Mediante un comunicado, la autoridad aeronáutica advirtió que, si en 48 horas las aerolíneas no reanudan sus vuelos, sus permisos serán revocados, amenazando con expulsarlas del mercado venezolano.

