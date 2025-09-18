Aerolínea lanzó hasta 70 % de descuento en vuelos por amor y amistad

Con la llegada del mes de amor y amistad, muchos buscan sorprender a sus parejas con un viaje que rompa la rutina y se convierta en una pequeña ‘luna de miel’.

Pensando en ellos, la aerolínea JetSmart anunció una promoción con descuentos de hasta el 70 % en algunos de sus vuelos nacionales.

La campaña fue lanzada bajo el lema “el regalo perfecto de amor y amistad”, una estrategia comercial con la que la compañía busca incentivar a los colombianos a planear escapadas románticas a bajo costo.

Resultados de la promoción: vuelos Medellín - Cartagena

La oferta aplica de manera principal a la ruta Medellín - Cartagena, uno de los destinos más apetecidos por parejas y familias durante la temporada de fin de año.

De acuerdo con JetSmart, los viajeros que deseen aprovechar el beneficio deben ingresar al sitio web oficial jetsmart.com, seleccionar el trayecto y usar el código promocional VOLAMOS al momento de realizar la compra.

El descuento es válido para vuelos programados entre el 30 de septiembre de 2025 y el 31 de enero de 2026, lo que permite planificar viajes en octubre, durante la temporada navideña e incluso a comienzos del nuevo año.

Plazos y condiciones para acceder al beneficio

La aerolínea confirmó que la promoción estará disponible únicamente hasta el 19 de septiembre de 2025 a las 10 de la mañana o hasta agotar los 1.000 tiquetes disponibles.

Aunque el descuento del 70 % cubre la ruta Medellín - Cartagena, el código ‘VOLAMOS’ también se puede aplicar a otros trayectos nacionales, aunque con condiciones y porcentajes diferentes.

De esta manera, JetSmart busca ampliar las opciones para quienes desean viajar en pareja, con amigos o en familia durante la temporada.