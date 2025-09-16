Reconocida aerolínea en Colombia advierte por falsas estafas en tiquetes aéreos: mucho ojo

Cerca de la época de fin de año, donde el turismo se incrementa en gran medida, las aerolíneas en Colombia empiezan a lanzar grandes promociones en tiquetes aéreos para distintos destinos, tanto nacionales, como internacionales.

No obstante, en este auge de las ofertas, son miles de turistas los que caen en las estafas, donde los ciberdelincuentes aprovechan sus métodos para sacar provecho y robar dinero de ellos.

RELACIONADO Importante aerolínea confirmó cambios para pasajeros desde el 1 de octubre

Recientemente, una de las aerolíneas de mayor reconocimiento y flujo en el país, como Latam, alertó a sus viajeros por peligrosas estafas mediante una de las modalidades más comunes, la de mensaje de texto.

Aerolínea alerta por falsas promociones de tiquetes por mensaje de texto

Mediante links falsos, los delincuentes aprovechan la oportunidad para que los clientes den clic y mediante ello, robar sus datos y dinero de cuentas bancarias.

“L.A.T.A.M: Vuelos nacionales basic desde 49.900 aprovecha PROMO valida hasta el 15/09/25. Reserva ahora”, es uno de los mensajes que va acompañado del link falso.

Ante esto, la aerolínea ha recomendado a sus usuarios ignorar este tipo de mensajes, pues informó que las promociones se hacen mediante sus canales oficiales y no por mensajes de texto o personales.

RELACIONADO Bancolombia alerta a millones de clientes con peligrosa estafa que roba sus datos y dinero de las cuentas

“No proporcionar datos personales, números de tarjetas de crédito o contraseñas en respuesta a correos electrónicos, mensajes de texto o llamadas telefónicas no solicitadas. Además, siempre fijarse en la URL donde pone esos datos para asegurarse de que sea la web oficial de la aerolínea”, indicaron en un comunicado.

¿Qué es Smishing? Una de las modalidade más peligrosas

La modalidad de robo de mensajes de texto más común es el Smishing, una forma de phishing que utiliza mensajes de texto (SMS) para engañar a las víctimas y robarles información confidencial, como contraseñas, números de tarjetas de crédito o datos bancarios.

Los delincuentes se hacen pasar por instituciones o empresas de confianza para generar una sensación de urgencia o miedo, incitando a hacer clic en enlaces maliciosos que pueden descargar malware o dirigir a páginas falsas.

Los estafadores envían mensajes que parecen legítimos, imitando comunicaciones de bancos, empresas de servicios públicos, servicios de transporte o incluso ofertas de empleo.