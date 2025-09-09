Tiquetes aumentaron un 260% por derrumbe en la vía al Llano: es más barato viajar al exterior

A tres días del derrumbe que obligó a realizar el cierre de la vía al Llano en el kilometro 18 entre Bogotá y Villavicencio, los precios de transporte entre ambas ciudades capitales se encuentran por las nubes.

En tierra, los vehículos se han visto obligados a tomar rutas alternas, como la del Sisga, que aumentan el tiempo de viaje de manera considerable, o esperar en carretera la autorización para tomar una pequeña variante, ubicada a unos 600 metros del accidente, que permite el tránsito de vehículos livianos.

Sin embargo, el panorama no es mejor para viajeros que intentan realizar el recorrido vía aérea.

RELACIONADO Esta es la razón por la que deslizamiento en la vía al Llano podría extender el cierre durante varios días

Tiquetes a Cancún y Miami son más económicos por estos días:

Con la vía al llano abierta, los tiquetes ida y vuelta en la ruta Bogotá – Villavicencio suelen rondar los 500.000 a 600.000 pesos, si se compran de un día para otro. Pero, debido a la contingencia, el preció aumentó en un 260%, llegando al 1’800.000 pesos.

Se trata de un recorrido de 124 kilómetros que, hoy, cuesta más que comprar un tiquete de último minuto Bogotá – Miami, por 1’600.000 pesos en la misma fecha, o Bogotá -Cancún, por 1’650.000 pesos.

Ambos destinos están ubicados a 2.440 y 2.292 kilómetros de la capital colombiana. Pero, aun así, resultan más económicos, entre otras cosas, porque el Ministerio de Transporte no ha establecido un límite en los precios de tiquetes aéreos, como ha ocurrido en el pasado, frente a otras emergencias en la vía.

¿Por qué han tardado tanto los trabajos de remoción de escombros y cuando podría abrir la carretera?

La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Coviandina y la Gobernación de Cundinamarca estiman que la vía estará cerrada, por lo menos, hasta el viernes 12 de septiembre.

En declaraciones entregadas a Noticias RCN, el director d operación de la concesionaria, Fernando Castillo explicó que “se está removiendo el material en la base del deslizamiento, que es donde está la carretera, pero eso hace que se siga moviendo el material de la parte alta y, nuevamente, caiga sobre la carretera. Ese es el problema de fondo”.

Además, el trabajo realizado por personal capacitado en la zona podría verse afectado por las lluvias. Según comentó Castillo:

“El condicionante principal es el clima. Si empieza a haber lluvia en la zona, vamos a tener aguas de infiltración que empiezan a generar una sobrecarga adicional sobre el material, que de por sí ya está saturado, y puede venirse más material sobre la vía, que vamos a tener que retirar. Pero, si el material se mantiene seco, vamos a poder seguir retirando y, si logramos encontrar un punto de equilibrio entre la masa que se está moviendo y el material que la contiene, podríamos habilitar un carril y evacuar el tráfico represado”.