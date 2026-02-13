Aerolínea y multinacional anuncian alianza y ofrecen tiquetes con hasta 60% de descuento en Colombia

JetSMART y Mastercard anunciaron una alianza estratégica que promete tiquetes con hasta 60% de descuento como parte de la campaña “Coleccionando Atardeceres”, una iniciativa enfocada en ampliar el acceso al transporte aéreo con tarifas preferenciales para quienes paguen con tarjetas Mastercard Débito.

La campaña fue presentada este 12 de febrero y contempla beneficios tanto para vuelos nacionales como internacionales, incluyendo promociones especiales hacia destinos turísticos como Punta Cana.

Descuentos de hasta 60% en vuelos nacionales y promociones internacionales

De acuerdo con el comunicado, los descuentos alcanzan hasta el 60% en vuelos nacionales, 30% en vuelos internacionales y hasta 50% en rutas hacia Punta Cana, aplicables a compras realizadas con tarjetas Mastercard Débito.

Además, la campaña se extenderá del 17 de febrero al 31 de marzo de 2026, con descuentos de hasta 35% en trayectos nacionales y 25% en internacionales, válidos para compras efectuadas los martes, miércoles y jueves.

Los tiquetes adquiridos en este periodo podrán utilizarse para viajar entre el 3 de marzo y el 30 de junio de 2026, bajo términos y condiciones específicos.

Como parte de la estrategia, habrá activaciones presenciales el 14 y 15 de febrero en los centros comerciales Gran Estación en Bogotá, Santafé en Medellín y Mall Plaza en Cali.

Allí, los asistentes podrán recibir una gift card redimible en la página web de la aerolínea y descuentos adicionales en equipaje de bodega de hasta $35.000 en vuelos nacionales y USD 25 en internacionales.

“Coleccionando Atardeceres”: la apuesta por viajes más accesibles

“Coleccionando Atardeceres refleja nuestro propósito de seguir ampliando las posibilidades de viaje para más personas”, señaló Carolina Ruiz, gerente Comercial de JetSMART.

La directiva explicó que la iniciativa busca integrar tarifas competitivas con beneficios concretos que permitan planear con mayor anticipación y optimizar presupuestos.

Por su parte, Juan Luis Osorio, director de Marketing de Mastercard para Colombia, Ecuador y Venezuela, afirmó: “En Mastercard conectamos a las personas con sus pasiones, y sabemos que viajar es una de las experiencias que más inspiran”.

Actualmente, JetSMART conecta 10 ciudades en Colombia a través de 19 rutas domésticas y 7 internacionales. Opera con una flota de 50 aeronaves Airbus A320neo, reconocidas por su eficiencia en consumo de combustible y reducción de emisiones.

Con esta alianza, ambas compañías buscan incentivar el turismo y dinamizar el mercado aéreo en un momento clave para la planificación de viajes en 2026.